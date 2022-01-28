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Niyaz etmek ne demek, ne anlama gelir? Niyaz etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Niyaz Etmek#Sözlük
Niyaz etmek ne demek, ne anlama gelir Niyaz etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Farsçadan geçen niyaz etmek kelimesi hem sözlük hem de terim anlamında kullanılır. Niyaz kelimesinin sözlük anlamı bir şeyden mahrum kalmak ve muhtaçlıktır. Ancak bu sözcük İslam alimleri ve mutasavvıflar tarafından dua etmek ve yalvarmak manasında kullanılmıştır. Kelimenin yan anlamı ise dilemek ve istemektir. Niyaz Etmek ne demek, ne anlama gelir? Niyaz Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Niyaz Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yakarmak 2- Temenni etmek 3- Dilekte Bulunmak 4- Dua etmek 5- Tazarru

 6- İstiane etmek 7- İstirhamda Bulunmak 8- Müdane etmek 9- İstemek

 10- Tehalük etmek

Niyaz Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Niyaz etmek kelimesi, günahlarını affetmesi için Allah'a yalvarmak ve dua etmek anlamına gelir. Kelime günlük hayatta bir şeyin gerçekleşmesini çok fazla istemek anlamına da gelir. Bu kelimeden türetilmiş olan Niyazi, hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde erkek çocuklarına verilen isimler arasında yer alıyor.

Niyaz Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

 Niyaz Etmek - Doğru Kullanım

 Niyazetmek - Yanlış Kullanım

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 Niyaz Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Yalnızca Allah'a niyaz eder, yalnızca O'na ibadet ederiz.

 2- Her gece, günahlarını affetmesi için Allah'a niyaz ederdi.

 

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