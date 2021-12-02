Nitelik kelimesinin eş anlamlısı nedir? Niteliğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Nitelik kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Nicelik

2- Sayısal

3- Matematiksel

4- Miktar

5- Kemiyet

6- Rakamsal

Nitelik Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Keyfiyet:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan keyfiyet kelimesi, keyfe sözcüğünden türetilmiştir. Soru cümlelerinde kullanılan keyfe, nasıl anlamına gelir. Bir varlığın nasıl olduğunu belirten temel niteliklere ise keyfiyet denir.

2- Özellik:

Öz kelimesinden türetilmiş olan özellik, keyfiyet ve nitelik sözcükleriyle eş anlamlıdır. Bu kelimeden türetilmiş olan ''özellikle'' ise, bilhassa anlamına gelir.

3- Vasıf:

Bir kişinin kendine özgü davranışlarına, karakteristik özelliklerine ve yeteneklerine vasıf denir. Vasıf kelimesinin yan anlamı ise övgüdür.

Niteliğin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Bu işin keyfiyetini bilmeden yargıya varırsanız peşin hükümlü ve aceleci davranmış olursunuz.

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2- Karşı cinste aradığım özelliklerin başında sadakat ve güven geliyor.

3- Özellikle son günlerde kendimi çok yorgun hissediyorum.

4- Aradığımız vasıflara sahip olduğunuz için sizinle çalışmak isteriz.