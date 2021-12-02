Nitelik kelimesinin eş anlamlısı nedir? Niteliğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Nitelik kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Nicelik
2- Sayısal
3- Matematiksel
4- Miktar
5- Kemiyet
6- Rakamsal
Nitelik Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Keyfiyet:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan keyfiyet kelimesi, keyfe sözcüğünden türetilmiştir. Soru cümlelerinde kullanılan keyfe, nasıl anlamına gelir. Bir varlığın nasıl olduğunu belirten temel niteliklere ise keyfiyet denir.
2- Özellik:
Öz kelimesinden türetilmiş olan özellik, keyfiyet ve nitelik sözcükleriyle eş anlamlıdır. Bu kelimeden türetilmiş olan ''özellikle'' ise, bilhassa anlamına gelir.
3- Vasıf:
Bir kişinin kendine özgü davranışlarına, karakteristik özelliklerine ve yeteneklerine vasıf denir. Vasıf kelimesinin yan anlamı ise övgüdür.
Niteliğin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Bu işin keyfiyetini bilmeden yargıya varırsanız peşin hükümlü ve aceleci davranmış olursunuz.
2- Karşı cinste aradığım özelliklerin başında sadakat ve güven geliyor.
3- Özellikle son günlerde kendimi çok yorgun hissediyorum.
4- Aradığımız vasıflara sahip olduğunuz için sizinle çalışmak isteriz.