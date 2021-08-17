Niteleme sıfatı nedir, nasıl ve hangi soruyla bulunur? Niteleme sıfatı örnekleri ile konu anlatımı

Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduklarını gösterirken varlıkları da niteleyen sıfatlardır. Niteleme sıfatlarının bulunması için doğru soruların yöneltilmesi gerekilir.

Niteleme Sıfatı Nedir?

Günümüzde pek çok farklı sıfat çeşidi bulunmaktadır. Niteleme sıfatı da bunlardan bir tanesidir. Her bir sıfat farklı bir olayı ve ya olguyu nitelendirmek için kullanılır. Sıfatlar detaylı anlatım sağlar. Sıfatlar içerisinde en bilineni ise niteleme sıfatıdır.

Niteleme sıfatının görevi ve kullanım alanı da oldukça geniştir. Farklı cümlelere göre niteleme sıfatı daha iyi anlaşılır. Niteleme sıfatı varlıkları nitelemek için kullanılır. Niteleme sıfatı varlıkların nasıl olduklarını göstermek için kullanılmaktadır. Sıfat türlerini ortaya çıkarabilmek için ise doğru tespitler yapılmalıdır.

Niteleme Sıfatı Nasıl ve Hangi Soruyla Bulunur?

Cümle içerisinde kullanılan niteleme sıfatlarını bulmak için doğru soruların yöneltilmesi gerekmektedir. Özellikle varlıkların nasıl olduklarını gösteren bu niteleme sıfatlarının ortaya çıkarılması için doğru sorular yöneltilir. Cümledeki isme "nasıl" sorusu sorulduğunda niteleme sıfatı bulunur. Bu şekilde renkler, durum ve biçimler ortaya çıkar. Cümle içerisinde isme sorulan soru neticesinde niteleme sıfatı da kolay bir şekilde bulunabilir. Genellikle roman ve hikayelerde niteleme sıfatları yoğun bir biçimde kullanılır. O nedenle niteleme sıfatlarını bir bütün halinde ele almak gerekir.

Niteleme Sıfatı Örnekleri İle Konu Anlatımı

Niteleme sıfatı görevi ve yansıttıkları itibari ile büyük bir öneme sahiptir. Niteleme sıfatının cümlede varlıkların nasıl olduklarını gösterme görevi vardır. Niteleme sıfatı genel olarak varlıkların durum, biçim ve renklerini anlatabilmek için kullanılır. Cümle içerisinde niteleme sıfatı örnekleri verilerek konu daha iyi anlaşılır. Öncelikle varlıkların durumunun niteleme sıfatı ile anlatılabilmesi için örnekler verilmesi gerekir. "Bu tembel öğrencinin hiç çalışmaya niyeti yok" ve "Benim için temiz ev çok önem taşır" cümlelerinde kullanılan niteleme sıfatı varlıkların durumunu belirtmektedir.

Niteleme Sıfatı İle İlgili Merak Edilenler

Niteleme sıfatı genel olarak varlıkların durum, biçim ve renklerini belirtir. Ayrıca önemli konuların da nitelendirmelerinde niteleme sıfatı kullanılır. Niteleme sıfatı genel olarak varlıkların biçimlerinin de etkin bir biçimde belirtilmesini sağlamaktadır. Niteleme sıfatı sayesinde varlıkların renkleri de açık bir şekilde anlatılır. Ayrıca "Bugün mavi gök beni benden aldı" cümlesinde de "mavi gök" ve "kara toprak" kelime grupları varlıkların renklerini açık şekilde anlatmaktadır.

Varlıkların biçim, renk ve durumlarının etkin şekilde anlatılması için niteleme sıfatları yoğun olarak kullanılmaktadır. Cümlelerdeki niteleme sıfatlarının bulunması için isimlere "nasıl" sorusunu sormak gerekir. Sorunun cevabı neticesinde cümle içerisindeki niteleme sıfatı da kolay bir biçimde bulunacaktır. Niteleme sıfatlarında farklı örnekler oluşturulabilir. Verilen örneklerin üzerinden gidilerek niteleme sıfatları da belirgin bir hale getirilir. Ayrıca cümledeki isme sorulan "nasıl sorusu niteleme sıfatının bulunmasını sağlar.

Sıfatlar Arasında En Bilineni Niteleme Sıfatı

Bazı isim ve varlıkların nitelendirilmesi için sıfatlar kullanılır. Varlıkları belirtme noktasında da sıfatlara büyük bir görev düşer. Günlük yaşamda ve eğitim alanında sıfatlar cümle içinde çok sık kullanılmaktadır. Sıfat içerisinde yer alan niteleme sıfatları ise varlıkların daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. Her bir sıfatın ayrı önemli görevleri bulunur. Sıfatlar içerisinde en çok kullanılanlardan birisi da niteleme sıfatlarıdır. Görevi ve kullanıldığı alana göre niteleme sıfatı özellikle romanlarda analiz ve belirtmeler için çok sık kullanılır.