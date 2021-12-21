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Nisyan Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nisyan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nisyan Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nisyan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan nisyan kelimesinin sözlük anlamı unutmadır. Etrafındaki gerçekliklerden haberdar olmayan, gaflet içindeki kişiler için de bu kelime kullanılır. Nisyan ne demek? Nisyan TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Nisyan kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Aklından çıkmak 2- Hatırlayamamak 3- Unutmak 4- Hafızadan silmek

 5- Gaflet 6- Dalgınlık 7- İhtiyatsızlık

  Nisyan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

12. yüzyılda literatüre girmiş olan nisyan kelimesi, unutmak anlamına gelir. Bu kelime birçok deyim ve atasözünde yer alır. Bunlar arasında en bilineni ''hafıza-i beşer nisyan ile maluldur'' sözüdür. Bu söz ile insanın zaman geçtikçe her şeye unutmaya mecbur olduğu, bu nedenle hafızanın da eksik ve kusurlu olduğu anlatılır.

  Osmanlı döneminde yaşamış olan birçok şair ve mutasavvıf nisyan kelimesinden yeni tamlamalar ve mazmunlar oluşturmuş. Örneğin kuşe-i nisyan, unutma köşesi anlamına gelir. Eskiden dervişler bu köşeye çekilip sadece Allah'ı zikreder ve dünya meşgalelerini tamamen unuturdu.

   Nisyan TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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  TDK'ya göre Nisyan kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

  İlk Anlamı: Unutmak

 İkinci Anlamı: Kişinin en ciddi ve mühim konulara bile aldırış etmemesi, gaflet içerisinde olması

  Nisyan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  ''Nisyan birçok insana göre kusur sayılır ama bence unutmak, insana verilen en büyük ödüllerden biridir.''

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