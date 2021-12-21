Nispi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nispi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Nispi kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1-

1- Öznel 2- Rölatif 3- Kişisel 4- İzafi 5- Göreli 6- Bireysel 7- Bağıntılı 8- Göreceli

Nispi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık olarak 4 asırdır kullanılan nispi kelimesi, mutlak bir geçerliliği bulunmayan ve herkes tarafından farklı bir şekilde yorumlanabilen demektir. Bu kelime nesnel sözcüğüyle zıt anlamlıdır. Nesnel olgular mutlak ve kesinken, nispi olgular kıyaslamaya dayalıdır.

Nispi kelimesi, kıyaslama ve karşılaştırma cümlelerinde ''bir öncekine göre'' anlamında kullanılır.

Nispi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK’ya göre Nispi kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Göreceli, mutlak ve kesin kurallara tabi olmayan

İkinci Anlamı: Değişken, sabit ve kati olmayan

Haberin Devamı

Nispi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Yazar bu kitabında tamamen kendisine ait, nispi gözlemleri, bilimsel gerçeklik diye anlatmış.

2- Hastanın durumunda nispi bir iyileşme var.