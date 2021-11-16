Nispet nedir, ne anlama gelir? Nispet ne demek? TDK sözlük anlamı..

Haberin Devamı

Nispet kelimesinin tam olarak 4 tane anlamı bulunmaktadır. Dilimize Arapçadan geçmiş olan birçok kelime yer almaktadır. O kelimelerden bir tanesi de nispet kelimesidir.

Nispet Nedir?

Nispet kelimesinin ilk anlamı orandır. Diğer anlamı ise bağıntı ve ilgili olan şeydir. Üçüncü anlamı ise inat olsun diye yapılan bir iş olarak bilinmektedir. Bu anlam daha çok halk arasında kullanılan bir anlamdır. Nispetin son anlamı ise kıskandırmak ya da üzmek için olan anlamdır.

Ne Anlama Gelir?

Nispet kelimesinin anlamı bir kişiye gönderme yapmak amacı ile yapılan iştir. Yapılan işte gönderme yapılan kişinin kıskandırılması amaçtır.

Nispet Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu sözlüğünde aktarılan bilgiye göre nispet kelimesinin toplam da 4 tane anlamı vardır. Birinci anlamı oran ikinci anlamı ise bağıntıdır. Üçüncü anlamı kıskandırmak ya da üzmek içindir. Son anlamı ise inat olsun diye yapılan iş olarak bilinmektedir.