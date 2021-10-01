Nispet ne demek? Nispet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Nispet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.

1- Oran

2- Uyum

3- Rabıta

4- Nazar

5- Bağıntı

6- Alaka

Nispet Ne Demek?

yüzyılda literatüre giren nispet kelimesi hem oran hem de ilgi anlamına gelir.

Nispet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Nispet kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: İki matematiksel değerin oranı

İkinci Anlamı: İki ya da daha fazla sayıdaki şeyin birbirleriyle olan bağlantısı

Üçüncü Anlamı: (Nispet yapmak) Biri kıskandıracak ya da kızdıracak şeyler yapmak

Örnek Cümle:

''Ali'ye nispetle Furkan daha uslu bir çocuk.''