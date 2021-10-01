Nispet ne demek? Nispet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Nispet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.
1- Oran
2- Uyum
3- Rabıta
4- Nazar
5- Bağıntı
6- Alaka
Nispet Ne Demek?
Nispet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Nispet kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: İki matematiksel değerin oranı
İkinci Anlamı: İki ya da daha fazla sayıdaki şeyin birbirleriyle olan bağlantısı
Üçüncü Anlamı: (Nispet yapmak) Biri kıskandıracak ya da kızdıracak şeyler yapmak
Örnek Cümle:
''Ali'ye nispetle Furkan daha uslu bir çocuk.''