Nispet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nispet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Nispet kelimesi ''ona oranla, ona nazaran'' anlamına da gelen sözcük, karşılaştırma cümleleri içinde kullanılmakta olup iki farklı şeyin benzer ve zıt özelliklerini göstermektedir. Bu kapsamda nispet kelimesinin anlamının ve TDK'ya göre sözlük anlamının öğrenilmesi önemli bir konudur.

Nispet Ne Demek?

Birinci yüzyılda literatüre girmiş olan "nispet" sözcüğü hem oran hem de ilgi anlamına gelmektedir. Bu bakımdan anlamının öğrenilerek gerekli hallerde kullanımı son derece büyük önem teşkil etmektedir. Bu bakımdan pek çok kişi konuyu internetten araştırmaktadır ve yukarıdaki bilgiye ulaşılmaktadır.

Nispet Ne Anlama Gelir?

Nispet kelimesinin kullanımının söz konusu olduğu yere göre birbirinden farklı üç anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar ise şunlar olmaktadır:

- iki veya daha çok sayıda olan şeyin birbirleriyle olan bağlantısı

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- İki matematiksel değerin oranı

- Birini kıskandıracak veya kızdıracak nitelikte şeyleri yapmak

Nispet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

TDK yani Türk Dil Kurumuna göre "Nispet" sözcüğü kullanımının tercih edildiği yere göre üç farklı anlama gelmektedir. Bunlar:

- Nispet kelimesinin ilk anlamı: İki matematiksel değerin birbirine oranı

- Nispet kelimesinin ikinci anlamı: İki veya daha çok sayıdaki şeyin birbirleri ile olan bağlantısı

- Nispet kelimesinin üçüncü anlamı: (Nispet yapmak) Bir kimseyi kıskandıracak yahut da kızdıracak nitelikte şeyler yapmak.

Örnek Cümle :

- "Ahmet, Ayşe ile dans etmeyi seçerek Murat'a nispet yaptı."

- ''Ahmet'e nispetle Ercan daha uslu bir çocuk.''