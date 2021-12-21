Nispet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nispet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın fiyatlarında sert düşüş İşte son gelişmelerAltın fiyatlarında sert düşüş! İşte son gelişmeler#Altın
Maaş vergisine asgari ücret ayarıMaaş vergisine asgari ücret ayarı#Vergi
Hamit Altıntoptan sert açıklama Kenan Koçak ve Fenerbahçe...Hamit Altıntop'tan sert açıklama! Kenan Koçak ve Fenerbahçe...#Fenerbahçe
TL mevduatları için yeni düzenleme Bakan duyurdu: Ayrıntıları 14:00te açıklayacağızTL mevduatları için yeni düzenleme! Bakan duyurdu: Ayrıntıları 14:00'te açıklayacağız#Nureddin Nebati
Uzmanlar yorumladı Dolarda büyük düşüşUzmanlar yorumladı! Dolarda büyük düşüş#DOLAR
Dünya basınında gündem oldu TLnin yükselişi böyle duyurulduDünya basınında gündem oldu! TL'nin yükselişi böyle duyuruldu#Türk Lirası
Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor: Bakan yeni platformu duyurdu... Tarih belli olduTüm öğretmenleri ilgilendiriyor: Bakan yeni platformu duyurdu... Tarih belli oldu#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Ucu bucağı gözükmüyor Kilometrelerce kuyruk olduUcu bucağı gözükmüyor! Kilometrelerce kuyruk oldu#Artvin
Soylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlarSoylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlar!#İçişleri Bakanı
Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'#Fenerbahçe
ABDden flaş Omicron açıklaması... Korkulan olduABD'den flaş Omicron açıklaması... Korkulan oldu!#Omicron
F.Bahçede 8. hoca operasyonu başladı Kontak kurulan isim, dönüm noktası...F.Bahçe'de 8. hoca operasyonu başladı! Kontak kurulan isim, dönüm noktası...#Fenerbahçe
Talimatı verdi, geri sayım başladı... Sadece 4 hafta süresi varTalimatı verdi, geri sayım başladı... Sadece 4 hafta süresi var!#ABD
Alec Baldwin katil olmuştu... Suçluyu açıkladıAlec Baldwin katil olmuştu... Suçluyu açıkladı#Alec Baldwin
Usta sanatçının vefatı şok etkisi yarattı Acı gerçeği oğlu açıkladı...Usta sanatçının vefatı şok etkisi yarattı! Acı gerçeği oğlu açıkladı...#Sezai Aydın
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Nispet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nispet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nispet Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nispet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Mensup kelimesi ile aynı kökten türemiş durumda olan nispet sözcüğü dilimize Arapça'dan geçmiş olan bir kelimedir. Bu kelimenin sahip olduğu sözlük anlamı ise orandır. İki şeyin birbiri ile olan uyumu için de nispet sözcüğü kullanılmaktadır. Nispet ne demek, ne anlama gelir? Nispet kelimesinin TDK sözlük anlamını detaylarıyla derledik.

Haberin Devamı

Nispet kelimesi ''ona oranla, ona nazaran'' anlamına da gelen sözcük, karşılaştırma cümleleri içinde kullanılmakta olup iki farklı şeyin benzer ve zıt özelliklerini göstermektedir. Bu kapsamda nispet kelimesinin anlamının ve TDK'ya göre sözlük anlamının öğrenilmesi önemli bir konudur.

  Nispet Ne Demek?

  Birinci yüzyılda literatüre girmiş olan "nispet" sözcüğü hem oran hem de ilgi anlamına gelmektedir. Bu bakımdan anlamının öğrenilerek gerekli hallerde kullanımı son derece büyük önem teşkil etmektedir. Bu bakımdan pek çok kişi konuyu internetten araştırmaktadır ve yukarıdaki bilgiye ulaşılmaktadır.

  Nispet Ne Anlama Gelir?

  Nispet kelimesinin kullanımının söz konusu olduğu yere göre birbirinden farklı üç anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar ise şunlar olmaktadır:

  - iki veya daha çok sayıda olan şeyin birbirleriyle olan bağlantısı

Haberin Devamı

 - İki matematiksel değerin oranı

 - Birini kıskandıracak veya kızdıracak nitelikte şeyleri yapmak

  Nispet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

  TDK yani Türk Dil Kurumuna göre "Nispet" sözcüğü kullanımının tercih edildiği yere göre üç farklı anlama gelmektedir. Bunlar:

  - Nispet kelimesinin ilk anlamı: İki matematiksel değerin birbirine oranı

 - Nispet kelimesinin ikinci anlamı: İki veya daha çok sayıdaki şeyin birbirleri ile olan bağlantısı

 - Nispet kelimesinin üçüncü anlamı: (Nispet yapmak) Bir kimseyi kıskandıracak yahut da kızdıracak nitelikte şeyler yapmak.

  Örnek Cümle :

  - "Ahmet, Ayşe ile dans etmeyi seçerek Murat'a nispet yaptı."

 - ''Ahmet'e nispetle Ercan daha uslu bir çocuk.''

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan