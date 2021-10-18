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Nisbet ne demek, ne anlama geliyor? Nisbet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Nisbet
Nisbet ne demek, ne anlama geliyor Nisbet kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Bazı kaynaklarda ''nispet'' olarak kullanılan nisbet kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Mukayese edilen iki varlığın nicel ve nitel olarak birbirleriyle olan uyumuna nispet denir. Bu kelimenin ''nispi'' ve ''nispeten'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Birisini kızdırmak için yapılan alaycı hareketlere ve sarf edilen sözler için de aynı kelime kullanılır. Nisbet ne demek, TDK sözlük anlamı nedir? Kime Nisbet denir detayları ile derledik.

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Nisbet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Oran

2- Ölçü

3- Uyum

4- Alaka

5- Rabıta

6- Derece

 Nisbet Ne Demek?

 Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan nisbet kelimesinin sözlük anlamı derecedir.

 Nisbet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Nisbet kelimesinin dört farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: İki ya da daha fazla sayıdaki varlığın birbirine benzeyen yönleri

 İkinci Anlamı: Ölçü, mikyas

 Üçüncü Anlamı: İlgi, bağ

 Dördüncü: Karşı tarafın üzülmesine ya da sinirlenmesine neden olan hareket

 Nisbet Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

 ''Karşımda nisbet yapar gibi gülmesi beni iyice çileden çıkardı.''

 

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#Ne Demek#TDK#Nisbet

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