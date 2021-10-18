Nisbet ne demek, ne anlama geliyor? Nisbet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Nisbet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Oran
2- Ölçü
3- Uyum
4- Alaka
5- Rabıta
6- Derece
Nisbet Ne Demek?
Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan nisbet kelimesinin sözlük anlamı derecedir.
Nisbet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Nisbet kelimesinin dört farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: İki ya da daha fazla sayıdaki varlığın birbirine benzeyen yönleri
İkinci Anlamı: Ölçü, mikyas
Üçüncü Anlamı: İlgi, bağ
Dördüncü: Karşı tarafın üzülmesine ya da sinirlenmesine neden olan hareket
Nisbet Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı
''Karşımda nisbet yapar gibi gülmesi beni iyice çileden çıkardı.''
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