Nisbet ne demek, ne anlama geliyor? Nisbet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Nisbet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Oran

2- Ölçü

3- Uyum

4- Alaka

5- Rabıta

6- Derece

Nisbet Ne Demek?

Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan nisbet kelimesinin sözlük anlamı derecedir.

Nisbet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Nisbet kelimesinin dört farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: İki ya da daha fazla sayıdaki varlığın birbirine benzeyen yönleri

İkinci Anlamı: Ölçü, mikyas

Üçüncü Anlamı: İlgi, bağ

Dördüncü: Karşı tarafın üzülmesine ya da sinirlenmesine neden olan hareket

Nisbet Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

''Karşımda nisbet yapar gibi gülmesi beni iyice çileden çıkardı.''