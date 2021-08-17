Nisap nedir, ne anlama gelir? Nisap miktarı nasıl hesaplanır?

Nisap, sadaka-i fıtır, zekât ve kurban gibi ibadetler kapsamında konulmuş olan bir zenginlik ölçüsünü ifade eder. Nisap kelimesini, asgari olan zenginlik ölçüsü biçiminde de tanımlamak mümkündür. Borcundan ve asli olan gereksinimlerinden fazla bir şekilde bu kadar mala sahip olmuş bulunan kişiler dini açıdan zengin kabul edilir. Böyle bir şahıs, zekât ya da sadaka alamayacağı gibi ayrıca sadaka-i fıtır vermek ile ve kurban kesmek ile de yükümlü olmaktadır. Borçtan ve asli olan gereksinimlerinden daha fazla olan bu malın artıcı şekilde olması ve üstünden de bir yıl geçmesi durumunda zekâtının verilmesi gerekmektedir.

Zekat Nedir?

Zekât, İslam'ın beş şartından bir tanesidir. Terim olarak bakıldığında ise şeriatta "asli gereksinimler" haricinde nisap miktarı herhangi bir mala sahip olan ve bu nedenle zengin sayılan Müslüman'ın, bu zenginliğinden dolayı bir tam sene geçmesi durumunda dinî yükümlülükler gereği zekât olarak vermesi gerekli olan miktarın adıdır.

Nisap işleminin Önemi Nedir?

İslam dini içerisinde belirli miktarlar kapsamında zenginliğe sahip olan kişiler maddi olarak zor durumda bulunan kişilere yardım etmesi gerekir. Kimlerin nasıl bir şekilde yardım edeceği konusu ise nisap hesaplamaları aracılığı ile belli olmaktadır. Bu sebepten dolayı nisap hesaplamalarını hayata geçirmek ve doğru biçimde yapmak büyük bir önem arz etmektedir.

Nisap Hesaplama işlemi Nasıl Yapılır?

Zenginliğin minimum sınırı olan “nisap” Hz. Peygamber tarafından belirlenmiş olan bir kavramdır. Bu asgari kapsamında, o dönemde yer alan İslam toplumunun ortalama olan hayat standardını ve zenginlik ölçüsünü göstermiştir. Nisap hesaplama işlemlerinin nasıl bir şekilde yapılacağı konusunda Kur’an-ı Kerim içerisinde ayrıntıları ile beraber verilmiştir. Bireylerin, temel olan ihtiyaçları haricinde sahip oldukları tüm varlıkların zekâtının verilmesi gerekir. Bu ölçü ise Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre şu şekilde belirtilmiştir:

Altında 20 miskal

Devede 5

Koyunda ve keçide 40

Sığırda ise 30 adettir.

Bu oranlar kapsamında verilecek olan zekâtlar kabul olmaktadır. Günümüzdeki nisap miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 20 miskal altın şeklinde belirlenmiştir. Yirmi miskal olan altının Türkiye içerisindeki değeri ise 80.18 gram olan altına denk gelmektedir. Böyle bir zenginliğe sahip olan kişiler minimum zenginlik seviyesini aşmış sayılır.

Nisap İşleminin Belirlenmesi Nasıl Olur?

Nisap miktarının belirlenmesi hususunda kullanılacak olan bu malların, o dönem içerisinde en yaygın olan bir zenginlik aracı olduğu açıktır. Nisabın bu mallar üstünden belirlenmesi, ekonomik ve sosyal koşulların fazla değişmemiş olduğu ileriki dönemler içinde de aynen korunmuştur.

Sığır ve Mandanın Nisap Miktarları Aynı mıdır?

Zekât verme açısından bakıldığı sürece, sığır ile mandanın arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ayrıca bunlar bir cins olarak sayılır. Bir kimsenin 20 tane inek ve 10 tane mandası var ise, 30 tane sığırlık zekât nisabına sahip olmuş olarak kabul edilir.

Nisap Miktarına Erişmeden Zekât Verilir mi?

Fakir ve miskin olan, temel gereksinimleri dışında kalan herhangi bir mal üzerinden nisap miktarına sahip olamayan kimselere denir. Ancak temel olan ihtiyaçları haricinde, ister artıcı ya da nâmî nitelikte olsun ister olmasın, herhangi bir mal üzerinden nisap miktarına sahip olmuş kimse fakir ya da miskin kapsamı içinde olmadığından dolayı ona zekât verilmez.