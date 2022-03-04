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Nişan yüzüğü evlilikten önce gerçekleştirilen bir tören ile söz yüzüğü gibi sağ elin yüzük parmağına takılmaktadır.

Nişan Yüzüğü Hangi Ele ve Parmağa Takılır?

Nişan ve söz törenlerinde tıpkı evlilikte olduğu gibi taraflara yüzük takılmaktadır. Söz ve nişan yüzükleri sağ elin yüzük parmağına takılmaktadır. Kişiler evlendikten sonra bu sağ elin yüzük parmağındaki yüzük sol ele geçirilmektedir.

Günümüzde artık modanın da etkisiyle bazı kişiler yüzüklerini farklı parmaklarında kullanmaktadır ya da kolye olarak taşımaktadır. Özellikle evlilikten önce taraflar nişan yaparak yüzük takmaktadır. Bu nedenle yüzüğün kadınlarda ve erkeklerde hangi elin hangi parmağına takılması gerektiği merak edilmektedir. Genellikle tarafların aynı seçtiği yüzüklerin sağ elin yüzük parmağına takıldığı bilinmektedir. Taraflar nişan yüzüklerinde alyans tercih ederler. Zevke göre yüzük modelleri değişmektedir fakat tüm nişan yüzükleri erkeklerde ve kadınlarda aynı el ve parmaklara takılmaktadır.

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Nişan Yüzüğü Hangi Parmağa Takılır?

Evlilikten önce birbirlerine söz vermek için taraflar söz ve nişan yapmaktadır. Evliliğe giden bu yolda taraflar öncesinde yüzük takmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde nişan yüzüğünün hangi ele ve hangi parmağa takılacağı merak edilmektedir.

Kadınlarda ve erkeklerde yüzük aynı şekilde takılmaktadır. Evlilikte sol elin yüzük parmağına takılması gereken yüzükler nişanda sağ elin yüzük parmağına takılmaktadır. Nişan yüzükleri kadınlarda ve erkeklerde sağ elin yüzük parmağına takılmaktadır.