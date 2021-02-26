Nisan Yağar Sap Olur Mayıs Yağar Çeç Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Günlük hayatta çok kullanılmayan atasözleri içerisinde nisan yağar sap olur mayıs yağar çeç olur atasözü geliyor. Özellikle doğrudan barındırdığı kelimeler eşliğinde tarım ve öğretim ile ilgili anlam sunmaktadır.

Nisan Yağar Sap Olur Mayıs Yağar Çeç Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Yağmur nisan ayında yağdığı zaman ekinlerin saplarını oluşturur. Mayıs ayında yağmur yağdığı zaman ise başaklar daha olgun hale gelir. Yani hem nisan hem de mayıs ayının bitkiler üzerinde farklı etkileri vardır. Aynı zamanda mecazi anlam üzerinden de gerekli durumlarda bu atasözü kullanılabilmektedir.

Nisan Yağar Sap Olur Mayıs Yağar Çeç Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Nisan yağar sap olur mayıs çeç olur atasözünü cümle içinde kullanabilir veya tek başına da amaca uygun değerlendirebilirsiniz.

‘’Sen önce baharı bekle, sonuçta nisan yağar sap olur mayıs yağar çeç olur.’’