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Araştırma
Haber Giriş: 29.09.2020 - 02:13 | Son Güncelleme:

Ninni nedir? En çok söylenen ninniler (Dandini dandini dastana ve annesi onu çok sevmiş) ve sözleri

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Ninni nedir? En çok söylenen ninniler (Dandini dandini dastana ve annesi onu çok sevmiş) ve sözleri
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Ninni, sözlü Türk Edebiyatından günümüze kadar gelmiş, hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir türüdür. Belli bir ezgiyle söylenir. Kim tarafından yazıldığı bilinmediği için anonim olarak nitelendirilen ninnilere ''Balubalu'' da denir. Ninni nedir, en çok söylenen ninniler hangileri? Merak edenler için detaylarıyla araştırdık.

Ninniler genelde bir ya da iki dörtlükten oluşur. Zengin ve tam kafiyeyle yazılan ninniler özellikleri ve söylenişi bakımından mani türüne benzer. Türk kültüründe ve edebiyatında önemli bir yere sahip olan bu şiirler zamanla bestelenmiş ve bebekleri uyutmak için söylenmeye başlamıştır. Ninniler, bebekleri sakinleştirmek ve ağlamalarını durdurmak için de söylenir.

 Ninni Nedir?

 Sözlü Türk edebiyatının bir parçası olan ninniler, nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Birçoğu söyleyen tarafından değil daha sonraki nesiller tarafından kaleme alınmıştır. Birçok ninni doğaçlamadır. Bu nedenle kelimeler arasındaki anlamdan çok harf ve ses uyumuna dikkat edilir. Anne bebeğini bir yandan ayaklarında ya da kucağında sallarken bir yandan yumuşak bir ses tonuyla ninni okur.

 Ninnilerde birçok hayvanın adı geçer. Ninnilerde geçen hayvanlar arasında tilki, ayı, keçi, koyun, kedi, köpek, yer alıyor. Bu şiir türünün neredeyse tamamı hece ölçüsü ile yazılır. Arada es vermek için ''eee eee'' kalıbı sıklıkla kullanılır.

 Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yapılan birçok araştırma, ninnilerin bebekler ve çocuklar üzerinde birçok olumlu etkisi olduğunu kanıtladı. Bebeklerin sakinleşmesini sağlayan ninniler, aynı zamanda uyku düzeni de sağlıyor. Düzenli aralıklarla ninni dinleyen bebeklerin çok daha neşeli ve uyumlu oldukları da bilimsel olarak ispatlandı. Müzik ve şiir sanatını içeren ninniler, hem bebeklerin hem de çocukların iletişim becerilerini de geliştiriyor.

 En Çok Söylenen Ninniler

 Türk Edebiyatında ninni ile masal türleri iç içe geçmiştir. Birçok masalın içerisinde ninni örnekleri yer alır. Bununla birlikte bazı ninniler de masal gibi başlar:

 Örnek:

 Develer tellal iken

 Pireler berber iken

 Yavrum uyumaz iken

 Oğluma uyku verdiler

 Birçok ninni de yer ve şehir isimleri geçer. Bu da o ninninin hangi yörede yazıldığını ve söylendiğini bize gösterir.

 Örnek:

 Elime aldım kelebi

 Dolaştım Şam'ı Halep'i

 Çorum'da yatan Elvan Çelebi

 O da sana yardım etsin

 Allah sana sıhhat versin ninni

 Anadolu başta olmak üzere ülkemizde en çok söylenen ninnilerden diğerleri şunlardır:

 Örnek -1-

 Ağaca kurdum salıncak

 Eline de verdim oyuncak

 Yine de gözünü kırpmadı

 Şu minicik yumurcak.

 Örnek -2-

 Ninnilerin hoş geliyor

 Koyun ile Koç geliyor

 Sen ağlama gülüm

 Baban seni çok seviyor ninni...

 Örnek -3-

 Horoz öter uzun uzun

 Dün geceden uykusuzum

 Uyusana iki gözüm

 Ninni yavrum ninni.

 Dandini Dandini Dastana Sözleri

 Dandini Dandini ninnisi, diğer tüm ninniler gibi anonimdir. 7. ya da 8. yüzyıldan bu yana Anadolu'da en çok söylenen ninnilerin başında gelir. Genelde sadece ilk kıtasının söylendiği ve hakkında birçok efsanenin anlatıldığı ninninin sözleri şu şekilde:

 Dandini dandini dastana

 Danalar girmiş bostana

 Kov bostancı danayı

 Yemesin lahanayı

 Eeee eee eee eee

 Eeee eee eee eee

 Biner atın iyisine nenni

 Düşer yolun kıyısına nenni

 Haber verin dayısına nenni

 Şeker alsın kuzusuna nenni

 Eee eee eee eee

 Eee eee eee eee

 Annesi Onu Çok Sevmiş Sözleri

 Uykudan uyanmış

 Gülermiş bakarmış

 Annesi onu çok öpermiş severmiş

 Okula gidermiş yazarmış çizermiş

 Babası onu çok öpermiş severmiş

 Annesi onu çok

 Babası onu çok

 Herkesler onu çok severmiş severmiş

 Annesinin yavrusu

 Kuzusu pamuğu

 Annesi ninni söyler

 Cankuşu dinlermiş

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