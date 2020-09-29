Ninni nedir? En çok söylenen ninniler (Dandini dandini dastana ve annesi onu çok sevmiş) ve sözleri

Ninniler genelde bir ya da iki dörtlükten oluşur. Zengin ve tam kafiyeyle yazılan ninniler özellikleri ve söylenişi bakımından mani türüne benzer. Türk kültüründe ve edebiyatında önemli bir yere sahip olan bu şiirler zamanla bestelenmiş ve bebekleri uyutmak için söylenmeye başlamıştır. Ninniler, bebekleri sakinleştirmek ve ağlamalarını durdurmak için de söylenir.

Ninni Nedir?

Sözlü Türk edebiyatının bir parçası olan ninniler, nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Birçoğu söyleyen tarafından değil daha sonraki nesiller tarafından kaleme alınmıştır. Birçok ninni doğaçlamadır. Bu nedenle kelimeler arasındaki anlamdan çok harf ve ses uyumuna dikkat edilir. Anne bebeğini bir yandan ayaklarında ya da kucağında sallarken bir yandan yumuşak bir ses tonuyla ninni okur.

Ninnilerde birçok hayvanın adı geçer. Ninnilerde geçen hayvanlar arasında tilki, ayı, keçi, koyun, kedi, köpek, yer alıyor. Bu şiir türünün neredeyse tamamı hece ölçüsü ile yazılır. Arada es vermek için ''eee eee'' kalıbı sıklıkla kullanılır.

Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yapılan birçok araştırma, ninnilerin bebekler ve çocuklar üzerinde birçok olumlu etkisi olduğunu kanıtladı. Bebeklerin sakinleşmesini sağlayan ninniler, aynı zamanda uyku düzeni de sağlıyor. Düzenli aralıklarla ninni dinleyen bebeklerin çok daha neşeli ve uyumlu oldukları da bilimsel olarak ispatlandı. Müzik ve şiir sanatını içeren ninniler, hem bebeklerin hem de çocukların iletişim becerilerini de geliştiriyor.

En Çok Söylenen Ninniler

Türk Edebiyatında ninni ile masal türleri iç içe geçmiştir. Birçok masalın içerisinde ninni örnekleri yer alır. Bununla birlikte bazı ninniler de masal gibi başlar:

Örnek:

Develer tellal iken

Pireler berber iken

Yavrum uyumaz iken

Oğluma uyku verdiler

Birçok ninni de yer ve şehir isimleri geçer. Bu da o ninninin hangi yörede yazıldığını ve söylendiğini bize gösterir.

Örnek:

Elime aldım kelebi

Dolaştım Şam'ı Halep'i

Çorum'da yatan Elvan Çelebi

O da sana yardım etsin

Allah sana sıhhat versin ninni

Anadolu başta olmak üzere ülkemizde en çok söylenen ninnilerden diğerleri şunlardır:

Örnek -1-

Ağaca kurdum salıncak

Eline de verdim oyuncak

Yine de gözünü kırpmadı

Şu minicik yumurcak.

Örnek -2-

Ninnilerin hoş geliyor

Koyun ile Koç geliyor

Sen ağlama gülüm

Baban seni çok seviyor ninni...

Örnek -3-

Horoz öter uzun uzun

Dün geceden uykusuzum

Uyusana iki gözüm

Ninni yavrum ninni.

Dandini Dandini Dastana Sözleri

Dandini Dandini ninnisi, diğer tüm ninniler gibi anonimdir. 7. ya da 8. yüzyıldan bu yana Anadolu'da en çok söylenen ninnilerin başında gelir. Genelde sadece ilk kıtasının söylendiği ve hakkında birçok efsanenin anlatıldığı ninninin sözleri şu şekilde:

Dandini dandini dastana

Danalar girmiş bostana

Kov bostancı danayı

Yemesin lahanayı

Eeee eee eee eee

Eeee eee eee eee

Biner atın iyisine nenni

Düşer yolun kıyısına nenni

Haber verin dayısına nenni

Şeker alsın kuzusuna nenni

Eee eee eee eee

Eee eee eee eee

Annesi Onu Çok Sevmiş Sözleri

Uykudan uyanmış

Gülermiş bakarmış

Annesi onu çok öpermiş severmiş

Okula gidermiş yazarmış çizermiş

Babası onu çok öpermiş severmiş

Annesi onu çok

Babası onu çok

Herkesler onu çok severmiş severmiş

Annesinin yavrusu

Kuzusu pamuğu

Annesi ninni söyler

Cankuşu dinlermiş