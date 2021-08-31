Nike Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Nike Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Nike markası dünya üzerinde yüksek bir popülerliğe sahip olan markadır. Spor ürünleri üzerinde üretim yapan bu markanın talep edilme oranları yüksektir.

Nike Hangi Ülkenin Markasıdır?

Nike markasının merkezi Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bu sebepten dolayı bu marka Amerika Birleşik Devletleri’ne aittir

Nike Nerede Üretiliyor?

Dünya genelinde kendisine ait bir fabrikası bulunmayan Nike markasının ürünleri, içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu ABD, , Mısır, Çin, İtalya, Malezya, İngiltere, Kanada, Almanya, Japonya ve Güney Afrika gibi ülkeler içerisinde üretilmektedir.

Nike Ne Zaman Kurulmuştur?

Nike markası 25 Ocak 1964 tarihinde Amerika Birleşik Devleri içerisinde kurulmuştur. 1964 tarihinden günümüze kadar etkinliğini sürdürmeye devam etmektedir.

Nike’nin Sahibi Kimdir?

Nike markasının kurucusu Phil Knigh’dir. Phil Knight, babasından almış olduğu elli dolar ile birlikte bugün dünya çapında beş bine yakın olan mağazası bulunan Nike'ı kurmuştur. Bahsedilen elli dolar olayının da ayrı bir hikayesi bulunmaktadır.

Nike’nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Nike, Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan, önde gelen spor elbise, spor ayakkabı ve spor aksesuarların tasarımcısı ve aynı zamanda da pazarlayıcısı olan bir şirkettir. Bununla birlikte bahsedilen bu ürünlerde kullanılmakta olan bir markadır. Bill Bowerman ve Phil Knight ortaklığı ile ilk kurulmuş olduğu zamanda ismi Blue Ribbon Sports şeklinde olmaktaydı. Daha sonraları ise şirkette çalışan ve kendisi de koşucu olan Jeff Johnson adı verilen kişi tarafından, bir gece rüyanın içerisinde Yunan mitolojisinde Zafer Tanrıçası kabul edilen Nike’ı görmesi ile beraber firmanın adı değişmiştir ve Nike olmuştur. Nike Golf ve Air Jordan gibi alt markalarının beraberinde, Converse gibi tamamen bağımsız markaların da sahibi olmaktadır.