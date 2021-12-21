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Nikbin Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nikbin Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nikbin Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nikbin Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Önceden kullanımı sık sık yapılan ve artık günlük hayatta pek fazla duyulmayan bir kelime olan nikbin, kökeni Farsça olan bir kelime olarak tanımlanabilir. 20. yüzyıldan daha öne duyulmayan bir Farsça terkip olarak bilinmektedir. Eski Edebiyatta ve eski zamanlarda daha fazla kullanıldığı bilinen bir kelimedir. Peki, nikbin nedir, ne anlama gelir? TDK'ya göre nikbin ne demektir tüm detayları ile derledik.

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Nikbin, en kısa tanımı ile Farsça kökene sahip olan bir kelime olarak tanımlanır.

  Nikbin Ne Demek?

  Nikbin iyimser, iyi olan anlamına gelen bir sözcük olarak bilinir. İster tek başına ister cümle içinde kullanılabilme özelliğine sahiptir. İyi olma, iyilik taşıma ve iyilik barındırma anlamlarına da gelen nikbin, eskiden daha fazla kullanılmıştır. Türkçe'nin de zaman içerisinde değişime uğraması ile birlikte çoğu kelimenin kullanımı zamanla ve gitgide azalma göstermiştir. Nikbin kelimesi de bu zamanda yer alan değişime uğrayan kelimelerden biri olarak bilinir.

  Nikbin Ne Anlama Gelir?

  Nikbin, kısaca tanımlamak gerekirse iyimser anlamına gelmektedir. Cümle içerisinde kullanıldığı zaman daha iyi anlaşılmaktadır. Bir şey nitelerken nikbin kelimesini kullanmak onun iyi olduğunu ya da iyilik barındırdığını ifade etmektedir.

  Nikbin Kelimesinin TDK'ya Göre Sözlük Anlamı Nedir?

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  TDK'ya bakıldığı zaman da nikbin sözcüğünün iyimser, iyi olan anlamına geldiği görülmektedir. Bu anlamda bilinir ve cümle kurarken de bu anlamda kullanılmaktadır.

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