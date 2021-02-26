Nikahta Keramet Vardır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türkiye'de en çok ve en yaygın bilinen, kullanılan atasözleri içerisinde nikahta keramet vardır cümlesi gelir. Bu atasözünü amaca uygun olarak farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

Nikahta Keramet Vardır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Nikah bile beraber evlilik insanları sevgi bağıyla bağlar. Özellikle daha önce tanışmadan görücü usulü ile evlenen pek çok kişi, evlendikten sonra birbirine karşı büyük bir aşk ve sevgi besler. Çiftler birbirini çok fazla tanımasa ya da sevmese bile, nikah bu sevgiyi güçlendirir.

Nikahta Keramet Vardır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Nikahta Keramet vardır atasözünün cümle içinde veya tek başına anlamı üzerinden değerlendirebilirsiniz.

‘’Bu evliliği hemen kestirip atma, sonuçta nikahta keramet vardır.’’

Nikahta keramet vardır ayrıca mecazi anlamda da çok fazla kullanılabilmektedir. Gerçekleşmesi zor bir olayın gerçekleşebileceği üzerine günlük yaşam içinde kullanılabilmektedir.