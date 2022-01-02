Nikab Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nikab Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Nikab kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Örtü 2- Yasguç 3- Peçe

Nikab Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli bir sözcük olan nikap hem perde hem de örtü manasına gelir.

Divan edebiyatında nikap bir güzellik unsuru olarak ele alınmış ve farklı mazmunların içerisinde kullanılmıştır. Örneğin ''nikap salmak'' deyimi sevgilinin cemalini göstermesi demektir. Genellikle gül-rû sözcüğü ile birlikte kullanılan gül-nikap ise yüzü güller kadar güzel olan sevgili anlamına gelir.

Nikab TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Nikab kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Kadınların dışarı çıkarken yüzlerine taktıkları örtü

İkinci Anlamı: Örten, kapatan, gizleyen, perde

Nikab Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Sevgilim gösterdi yüzünü açıp nikap / O vakit ben Mecnun ben harap

2- Günümüzde nikap Osmanlı dönemindeki kadar yaygın kullanılmamaktadır.