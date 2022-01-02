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Nikab Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nikab Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nikab Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nikab Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Yaklaşık 6 asırdır kullanılmakta olan nikab kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Genellikle şifon ve ipek kumaşından imal edilen peçelere nikap denir. Bu kelime aynı zamanda örtü ve perde manasında da kullanılır. Divan edebiyatında ise nikap, sevgilinin yüzünü gizlemesi yönüyle ele alınır. Örneğin Fuzuli'nin yazdığı ''Gösterir her dem bir nikabı-ı gaybdan bir ruhsar'' beyti oldukça meşhurdur. Nikab ne demek, ne anlama gelir? Nikab TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Nikab kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Örtü 2- Yasguç 3- Peçe 

 Nikab Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Arapça kökenli bir sözcük olan nikap hem perde hem de örtü manasına gelir. 

 Divan edebiyatında nikap bir güzellik unsuru olarak ele alınmış ve farklı mazmunların içerisinde kullanılmıştır. Örneğin ''nikap salmak'' deyimi sevgilinin cemalini göstermesi demektir. Genellikle gül-rû sözcüğü ile birlikte kullanılan gül-nikap ise yüzü güller kadar güzel olan sevgili anlamına gelir. 

 Nikab TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil Kurumuna göre Nikab kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Kadınların dışarı çıkarken yüzlerine taktıkları örtü

 İkinci Anlamı: Örten, kapatan, gizleyen, perde 

 Nikab Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

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 1- Sevgilim gösterdi yüzünü açıp nikap / O vakit ben Mecnun ben harap

 2- Günümüzde nikap Osmanlı dönemindeki kadar yaygın kullanılmamaktadır.

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