Nijeryalı öğrenci üniversiteyi birincilikle bitirdi



Işık Üniversitesi, bu yılki mezunlarını Covid-19 salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında online olarak düzenlediği mezuniyet töreniyle uğurladı. Üniversite yönetimi tarafından salgın koşullarının elverdiği en yakın tarihte fiziki olarak tekrarlanacağı ilan edilen mezuniyet törenindeki heyecan, önceki yıllarda normal koşullar altında yapılan törenleri aratmadı. Üniversite akademisyenleri ile öğrenciler ve aileleri, canlı yayınlanan törene ekranları aracılığıyla katıldı. Üniversite birincisi ise Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünü 4 üzerinden 3.98 ortalamayla bitiren Nijeryalı öğrenci Faısal Adamu Hamman oldu. Fakülte birinciliklerinde ise kız öğrenciler öne çıktı. Beş fakültenin ikisini erkek öğrenciler birincilikle tamamlarken, üç fakülte ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu birincileri, kız öğrencilerden oluştu.



'HOCALARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM'



Dört yıl önce Nijerya’dan 7 bin kilometre yol yaparak Türkiye’ye üniversite eğitimi için geldiğini anlatan Hamman, “Bütün profesörlerime ve hocalarıma, üniversite birincisi olarak mezun olmamı sağlayan yenilikçi öğretim anlayışları, verdikleri destek, teşvik ve rehberlik için şükran borçluyum. Elde ettiğimiz bu sonuca bakınca, bütün o gece ders çalışmalarımıza ve sabahın erken saatinde girdiğimiz derslere değdiğini görmek mutluluk verici” dedi. Törende yaptığı konuşmada öğrenci ve mezun arkadaşlarına da seslenen Faısal Adamu Hamman, Covid-19 salgınının sebep olduğu normal yaşamı sekteye uğratacak zorluklara rağmen başarılı olduklarını belirterek; “Kararlılığımız, çalışkanlığımız, zorlukların üstesinden gelme gücümüz ve azmimiz sayesinde daha yüksek amaçlara doğru yürümeyi öğrendik ve başardık. Covid-19 azmimiz ve başarımıza engel oluşturmayacak. Hayatta atacağınız her adımda zorlukların üstesinden gelme iradesini göstermenizi öneririm. Bu, hayalini kurduğunuz kariyerin ya da yüksek lisans çalışmalarınızın başlangıcı ve yepyeni bir hayatın ilk adımı olabilir. Hepimiz bunu başarabiliriz. Nelson Mandela’nın dediği gibi, ‘Ben kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim’. Ne yapmayı seçerseniz seçin, inanıyorum ki çok başarılı olacaksınız” diye konuştu.



'KENDİNİZE GÜVENİN'

Törende mezunlara seslenen Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Akın Süel, “Bundan böyle, yine zor şartlarda iş hayatına atılacaksınız. Ancak kendinize güvenin ve emin olun, bunca zorluğu yenen, akademik olarak donanımlı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlemeye kararlı, Işıklı gençler olarak mutlaka başarılarınıza yenilerini ekleyeceksiniz” dedi. Akın Süel mezunlara; yabancı dillerini geliştirmelerini, mesleki gelişmeleri takip etmeleri ve uzmanlaşmaları, bilgiye erişim olanaklarını iyi kullanmalarını ve bilgiden etkin yararlanmaları tavsiyelerinde bulundu.

Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Mimar Kamil Özkartal, "Vakfımızın ve üniversitemizin arkasında, bir aile, sermaye veya herhangi bir ortaklık yoktur, 83 milyon Türkiyelinin sahibi olduğu bir kurumdur. Gelirimizin tamamını eğitime harcıyoruz. ‘Önce iyi insan yetiştirme’ görevimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda şevkle devam ediyor. Bizler öğrencilerimize ve mezunlarımıza inanıyoruz; merak edin, sorun, araştırın, eleştirin, aklınızı, vicdanınızı dinleyin, dünyayı ve insanı anlamaya çalışın. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin” diye konuştu.



'ÖĞRENCİLERİMİZİN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'



Törenin açılışında mezunlara ve ailelerine hitap eden Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, öğrencilerin ve alilerinin sağlığı ve güvenliğinin Işık Üniversitesi için her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, salgın koşulları sebebiyle bu yıl online olarak düzenlenen törenin, koşullar izin verdiğinde fiziki olarak tekrar yapılmasını planlandıklarını kaydetti.

Işık Üniversitesinin 2019-2020 mezunlarını uğurladığı tören, geçen yıl mezuniyet töreninde gerçekleştirilen yemin metninin okunması ve kep atma seremonisi görüntüleriyle son buldu.