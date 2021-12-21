Nihayet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nihayet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Nihayet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İntiha 2- Uç 3- Son 4- Varış 5- Final 6- Encam 7- Etene 8- Akıbet

Nihayet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

15.yüzyıldan beri kullanılmakta olan nihayet kelimesi son ve sonuç anlamına gelir. Bu kelimenin fiil hali ''nihayet bulmak'' şeklinde yazılır.

Nihayet kelimesiyle aynı kökten türemiş diğer sözcükler ise şunlardır:

1- En nihayetinde 2- Nihai 3- Nihayetü'l Nihaye 4- Nihayetlendirmek

Nihayet TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Nihayet kelimesi kullanıldığı yere göre dört farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Bir şeyin sonu, bitimi, tamamlanışı

İkinci Anlamı: Uzun zamandır beklenen bir şeyin sonunda gerçekleşmesi

Üçüncü Anlamı: Akıbet, netice

Dördüncü Anlamı: Sonuç olarak, özetle

Nihayet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Haberin Devamı

1- Günlerdir heyecanla beklediğim kargo nihayet bugün geldi.

(En sonunda anlamında kullanılmış)

2- Bütün acılarım, kaygıların ve korkuların onun bana geri dönmesiyle nihayet buldu. (Son bulmak anlamında kullanılmış)