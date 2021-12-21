Nihayet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nihayet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nihayet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- İntiha 2- Uç 3- Son 4- Varış 5- Final 6- Encam 7- Etene 8- Akıbet
Nihayet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
15.yüzyıldan beri kullanılmakta olan nihayet kelimesi son ve sonuç anlamına gelir. Bu kelimenin fiil hali ''nihayet bulmak'' şeklinde yazılır.
Nihayet kelimesiyle aynı kökten türemiş diğer sözcükler ise şunlardır:
1- En nihayetinde 2- Nihai 3- Nihayetü'l Nihaye 4- Nihayetlendirmek
Nihayet TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Nihayet kelimesi kullanıldığı yere göre dört farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Bir şeyin sonu, bitimi, tamamlanışı
İkinci Anlamı: Uzun zamandır beklenen bir şeyin sonunda gerçekleşmesi
Üçüncü Anlamı: Akıbet, netice
Dördüncü Anlamı: Sonuç olarak, özetle
Nihayet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Günlerdir heyecanla beklediğim kargo nihayet bugün geldi.
(En sonunda anlamında kullanılmış)
2- Bütün acılarım, kaygıların ve korkuların onun bana geri dönmesiyle nihayet buldu. (Son bulmak anlamında kullanılmış)