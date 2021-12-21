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Nihayet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nihayet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nihayet Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nihayet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan nihayet kelimesi nihaya sözcüğünden türetilmiştir. Nihaya, bitip tükenme, sona erme ve ulaşmak anlamına gelirken nihayet kelimesinin sözlük anlamı sondur. Bu kelime cümle içerisinde zaman zarfı olarak kullanılır. Örnek: ''Saatler sonra nihayet gelebildiler'' Nihayet ne demek, ne anlama gelir? Nihayet TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Nihayet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- İntiha 2- Uç 3- Son 4- Varış 5- Final 6- Encam 7- Etene 8- Akıbet

  Nihayet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 15.yüzyıldan beri kullanılmakta olan nihayet kelimesi son ve sonuç anlamına gelir. Bu kelimenin fiil hali ''nihayet bulmak'' şeklinde yazılır.

  Nihayet kelimesiyle aynı kökten türemiş diğer sözcükler ise şunlardır:

 1- En nihayetinde 2- Nihai 3- Nihayetü'l Nihaye 4- Nihayetlendirmek

  Nihayet TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  Türk Dil Kurumuna göre Nihayet kelimesi kullanıldığı yere göre dört farklı anlama gelir.

  İlk Anlamı: Bir şeyin sonu, bitimi, tamamlanışı

 İkinci Anlamı: Uzun zamandır beklenen bir şeyin sonunda gerçekleşmesi

 Üçüncü Anlamı: Akıbet, netice

 Dördüncü Anlamı: Sonuç olarak, özetle

  Nihayet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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  1- Günlerdir heyecanla beklediğim kargo nihayet bugün geldi.

 (En sonunda anlamında kullanılmış)

  2- Bütün acılarım, kaygıların ve korkuların onun bana geri dönmesiyle nihayet buldu. (Son bulmak anlamında kullanılmış)

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