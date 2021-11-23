Nihayet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nihayetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Nihayet kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Başlangıç
2- Bidayet
3- Mebde
4- İlk
5- Kaynak
6- Köken
7- Menşe
8- İptida
Nihayet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Son:
Eski Türkçe bir sözcük olan son, gerçekleşmiş ve tamamlanmış anlamına gelir. Bu kelimeden türetilen birçok tamlama ve birleşik isim günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Örnekler: 1- Sonsuz 2- Sondaki 3- Son Bulmak
2- Payan:
Dilimize Farsçadan geçen payan kelimesi, daha çok gazel ve kaside türündeki manzum eserlerde kullanılır. Bi-payan sözcüğü ise sonsuz, ebedi ve kalıcı anlamına gelir.
3- Bitim:
Bitmek fiilinden türetilen bitim sözcüğü, cümle içerisinde son kelimesinin yerine kullanılabilir.
Nihayet Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Onu en ''son'' geçen hafta çarşıda gördüm.
2- Çok fazla kavga ettiğimiz için ilişkimizi ''sonlandırma'' kararı aldık.
3- Hepimiz faniyiz, ''bi-payan'' olan yalnızca Allah.
4- ''Bitime'' on metre kala atletlerin arasındaki mesafe açılmaya devam ediyor.