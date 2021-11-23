Nihayet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nihayetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Nihayet kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Başlangıç

2- Bidayet

3- Mebde

4- İlk

5- Kaynak

6- Köken

7- Menşe

8- İptida

Nihayet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Son:

Eski Türkçe bir sözcük olan son, gerçekleşmiş ve tamamlanmış anlamına gelir. Bu kelimeden türetilen birçok tamlama ve birleşik isim günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Örnekler: 1- Sonsuz 2- Sondaki 3- Son Bulmak

2- Payan:

Dilimize Farsçadan geçen payan kelimesi, daha çok gazel ve kaside türündeki manzum eserlerde kullanılır. Bi-payan sözcüğü ise sonsuz, ebedi ve kalıcı anlamına gelir.

3- Bitim:

Bitmek fiilinden türetilen bitim sözcüğü, cümle içerisinde son kelimesinin yerine kullanılabilir.

Nihayet Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Onu en ''son'' geçen hafta çarşıda gördüm.

2- Çok fazla kavga ettiğimiz için ilişkimizi ''sonlandırma'' kararı aldık.

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3- Hepimiz faniyiz, ''bi-payan'' olan yalnızca Allah.

4- ''Bitime'' on metre kala atletlerin arasındaki mesafe açılmaya devam ediyor.