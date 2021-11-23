Nihayet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nihayetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son görüntüleri İstanbulda kaydedildi Güne felaket haberiyle uyandılar: 46 ölüSon görüntüleri İstanbul'da kaydedildi! Güne felaket haberiyle uyandılar: 46 ölü!#İstanbul
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Merkez Bankasından döviz kurlarına ilişkin açıklamaMerkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin açıklama#Merkez Bankası
Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni...Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur? Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni... #Piyasalarda Son Durum
Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında inceleme başlatıldıBolu Belediye Meclisi kararı hakkında inceleme başlatıldı#Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Dönmez açıkladı Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni uygulama yoldaBakan Dönmez açıkladı! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni uygulama yolda#Bakan Dönmez
Yatırımcılar dikkat Ons altın neden düşüyorYatırımcılar dikkat! Ons altın neden düşüyor?#Altın
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararıBurcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı#Burcu Kıratlı
Yanı başımızda büyük gerilim İranı bombalamaktan başka çare yok.Yanı başımızda büyük gerilim! "İran'ı bombalamaktan başka çare yok."#İsrail
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Balayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyorBalayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyor#Prenses Charlene
Çocuklar için dev tehlike: Kurşun zehirlenmesi... Peki hangi gıdalar riskliÇocuklar için dev tehlike: Kurşun zehirlenmesi... Peki hangi gıdalar riskli?#KURŞUN ZEHİRLENMESİ
HABERLEREğitim Haberleri

Nihayet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nihayetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Nihayet#Eş Anlamlısı
Nihayet kelimesinin eş anlamlısı nedir Nihayetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Arapçadan geçmiş olan nihayet kelimesinin sözlük anlamı sondur. Kelimenin fiil hali ''nihayete ermek'' ve ''nihayet bulmak'' şeklinde yazılır. Nihayet, kinaye ve serzeniş cümlelerinde ise ''en sonunda'' anlamına gelir. Örnek cümleler: 1- '' Beyefendi, nihayet teşrif edebildi.'' 2- ''Çalışmalarımızı iki ay içinde nihayete erdirmeliyiz.'' Nihayet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nihayet kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

Haberin Devamı

Nihayet kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Başlangıç

2- Bidayet

3- Mebde

4- İlk

5- Kaynak

6- Köken

7- Menşe

8- İptida

 Nihayet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Son:

 Eski Türkçe bir sözcük olan son, gerçekleşmiş ve tamamlanmış anlamına gelir. Bu kelimeden türetilen birçok tamlama ve birleşik isim günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Örnekler: 1- Sonsuz 2- Sondaki 3- Son Bulmak

 2- Payan:

 Dilimize Farsçadan geçen payan kelimesi, daha çok gazel ve kaside türündeki manzum eserlerde kullanılır. Bi-payan sözcüğü ise sonsuz, ebedi ve kalıcı anlamına gelir.

 3- Bitim:

 Bitmek fiilinden türetilen bitim sözcüğü, cümle içerisinde son kelimesinin yerine kullanılabilir.

 Nihayet Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Onu en ''son'' geçen hafta çarşıda gördüm.

 2- Çok fazla kavga ettiğimiz için ilişkimizi ''sonlandırma'' kararı aldık.

Haberin Devamı

 3- Hepimiz faniyiz, ''bi-payan'' olan yalnızca Allah.

 4- ''Bitime'' on metre kala atletlerin arasındaki mesafe açılmaya devam ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Nihayet#Eş Anlamlısı

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay