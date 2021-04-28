Niğde plaka kodu kaçtır? Niğde ve ilçelerinin plaka harfleri

Ülkemizde bulunan illere ait plaka kodlarının olmasının yanı sıra o ilin ilçelerinin de plaka kodları bulunmaktadır. Günümüzde pek çok kişi bilmediği plakalar üzerinde araştırmalar yapmaktadır. Niğde ili ve ilçelerinin plaka kodları ise pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.

Niğde Plaka Kodu Kaçtır?

Niğde ülkemizde İç Anadolu Bölgesinde bulunan illerimizden birisidir. Ülkemizde nüfus bakımından en küçük il olarak da bilinmektedir. Niğde nüfus bakımından 350 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Her ilde olduğu gibi Niğde iline ait bir plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodu 51 numaralı koddur.

51 plaka kodu pek çoğumuzun gördüğü kodlardan birisidir. Çoğu zaman 51numaralı plaka kodu ile yollarda karşılaşabiliriz. 51 numaralı plaka kodu Niğde iline ait olmaktadır. Bu kod ilçeler için de geçerlidir. Plaka kodu 51 olan Niğde'nin ilçelerinin plaka harfleri birbirinden farklı olabilir.

Niğde İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Plaka kodu ilçelerde de geçerli olmasına rağmen plaka harfleri farklı olabilmektedir. Niğde'nin toplam 6 ilçesi bulunmaktadır. Niğde Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla ilçeleri Niğde ilimizin ilçeleri olmaktadır. Bu ilçelere ait plaka harfleri ise şu şekilde belirlenmiştir:

- AC plaka harfi: Niğde Merkez

- AZ plaka harfi: Niğde Merkez

- DA plaka harfi: Niğde Merkez

- DZ plaka harfi: Niğde Merkez

- EA plaka harfi: Niğde Merkez

- EZ plaka harfi: Niğde Merkez

- MA plaka harfi: Niğde Merkez

- M plaka harfi: Niğde Merkez

- T plaka harfi: Niğde Merkez

- H plaka harfi: Bor

- KA plaka harfi: Bor

- KZ plaka harfi: Bor

- LA plaka harfi: Bor

- LZ plaka harfi: Bor

- MK plaka harfi: Bor

- M plaka harfi: Bor

- T plaka harfi: Bor

- JA plaka harfi: Çiftlik

- JZ plaka harfi: Çiftlik