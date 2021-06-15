MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriNiğde lise taban puanları 2021! Niğde LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
GeriEğitim Niğde lise taban puanları 2021! Niğde LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Haber Giriş: 15.06.2021 - 16:44 | Son Güncelleme:

Niğde lise taban puanları 2021! Niğde LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Niğde lise taban puanları 2021! Niğde LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS'ye giren öğrenciler, istedikleri okula girebilmek için lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Pek çok aday yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Niğde'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Niğde LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Niğde'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Niğde'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
NİĞDE / MERKEZ / Niğde Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180441,39362,460,01
NİĞDE / BOR / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180421,32274,632,49
NİĞDE / MERKEZ / Niğde Yunus Emre Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180405,49756,934,63
NİĞDE / MERKEZ / Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180378,218612,251,6
NİĞDE / MERKEZ / Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce270373,638313,347
NİĞDE / MERKEZ / Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60311,832232,4313,79
NİĞDE / MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60303,388435,7614,15
NİĞDE / MERKEZ / Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30283,220844,7516,09
NİĞDE / MERKEZ / Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60266,497853,4527,72
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi