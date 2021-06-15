Niğde lise taban puanları 2021! Niğde LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Niğde'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Niğde'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik NİĞDE / MERKEZ / Niğde Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 441,3936 2,46 0,01 NİĞDE / BOR / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 421,3227 4,63 2,49 NİĞDE / MERKEZ / Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 405,4975 6,93 4,63 NİĞDE / MERKEZ / Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 378,2186 12,25 1,6 NİĞDE / MERKEZ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 270 373,6383 13,34 7