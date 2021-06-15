Niğde lise taban puanları 2021! Niğde LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS'ye giren öğrenciler, istedikleri okula girebilmek için lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Pek çok aday yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Niğde'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Niğde LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Niğde'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Niğde'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|NİĞDE / MERKEZ / Niğde Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|441,3936
|2,46
|0,01
|NİĞDE / BOR / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|421,3227
|4,63
|2,49
|NİĞDE / MERKEZ / Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|405,4975
|6,93
|4,63
|NİĞDE / MERKEZ / Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|378,2186
|12,25
|1,6
|NİĞDE / MERKEZ / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|270
|373,6383
|13,34
|7
|NİĞDE / MERKEZ / Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|311,8322
|32,43
|13,79
|NİĞDE / MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|303,3884
|35,76
|14,15
|NİĞDE / MERKEZ / Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|283,2208
|44,75
|16,09
|NİĞDE / MERKEZ / Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|266,4978
|53,45
|27,72