Niğde hangi bölgede, haritada nerede? Niğde ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi 

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Niğde, Türkiye'nin bölgelerinden biri olan İç Anadolu'nun illerinden biri olarak bilinir.

Niğde Hangi Bölgede Yer Alır?

Niğde, turizm açısından bakıldığı zaman çeşitliliğin görüldüğü illerden biridir. İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir olarak bilinen Niğde, genel olarak hayvancılık ve tarım ile geçim kaynağı sağlamaktadır. Pek çok ürünün üretimi yapılmaktadır. Halı fabrikası gibi alanlar Bor Deri sanayisi Niğde için önemli alanlar olarak bilinir. Bunların yanı sıra geleneksel yapıda olan el sanatları açısından bakıldığı zaman Niğde, bu konularda ilgisi olan iller arasında yer alır. Niğde iline üretimi yapılan halılar sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok farklı ülkesinde satış göstermektedir.

Niğde Haritada Nerede?

Niğde haritada Kapadokya bölgesinde ve İç Anadolu'nun güneydoğu kısmında yer almaktadır. Konya, Kayseri, Aksaray ve Nevşehir gibi illere komşu olan Niğde ili, güneyinde Mersin ilinden, doğudan ve güneydoğudan Adana ilinden ayrılma gösterir.

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Niğde İlçeleri Hakkında Bilgi

Niğde'nin toplam 6 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu iller şu şekilde sıralanabilir:

Bor, Çamardı, Altunhisar, Merkez, Ulukışla, Çiftlik olarak sıralanabilir. Bunların haricinde Niğde'nin merkezinde de yaşam alanı vardır. Bu ilçelerin yakınlıkları her birinden farklıdır. Ulukışla, mesafe olarak en uzak olan ilçesi olarak sayılabilir. Çamardı, Bor, Çiftlik ve Altunhisar ilçeleri ise konum açısından Niğde'nin merkezine daha yakın olan ilçeler olarak sıralanabilir.

Niğde Nüfusu Hakkında Bilgi

Niğde'nin nüfusu toplam olarak 362.071 kişiden meydana gelmektedir. Bu sayının yarısından çok fazlası şehirde yaşam sürdürmektedir. İlin yüzölçümü ise 7.236 km kare olarak bilinir. Yani bu ilde km kare başına 50 tane kişi düşmektedir. Yıllık olarak nüfus %22 azalma göstermiştir. Nüfus oranının en yüksek olduğu ilçelerin en başında Merkez gelir.

Nüfusun artış oranının en düşük olduğu ilçe ise %4,12 oranla Altunhisar olarak bilinmektedir. Bu ilde merkez ilçe haricinde 6 tane ilçe bulunmaktadır. 29 adet belediyeye sahip ve bu belediyeler 139 mahalleye sahiptir. Bunların yanı sıra 131 adet de köyü bulunmaktadır.

Niğde'nin İklimi Nasıldır?

Niğde ili genel olarak kış aylarında kar yağışlıdır ve bununla birlikte soğuk havalar hakimdir. Yaz aylarında sıcak havalar hakimdir ve kurak bir havası vardır. Yağışlı havalar kar şeklinde olduğu zaman kışın denk gelir. Yağmurlar ise daha çok ilkbahar aylarında kendini gösterir. Niğde ili kuzey yarımkürenin tam orta kuşağında yer almaktadır. En sıcak ay ise Temmuz olarak bilinir. İlde soğuğun en fazla olduğu ay ise Ocak ayı olarak bilinir.

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Mevsimler arasında olan sıcaklık farkları ve gece gündüz arasında yaşanan sıcaklık farkları kara iklimin en gözle görülür örnekleri olarak bilinir. En yüksek ortalama sıcaklığın 29,4 derece olduğu görülmüştür. Bu sıcaklığa Temmuz ayında rastlanmıştır. En düşük ise Ocak ayında görülmüş ve bu derece -4,6 derece kadar inmiştir. Yıllık olarak yağış ortalamasına bakıldığı zaman bu değerin 330 mm olduğu görülmektedir. Nisan ayı yağışın en fazla olduğu ay olarak görülmüştür. En azalan ay ise Ağustos ayı sayılmıştır.