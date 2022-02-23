Niğde hangi bölgede, haritada nerede? Niğde ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Eski adı Nahita veya Nakita olan Niğde ili Cumhuriyet'ten sonra Niğde ismini almıştır. İçerisinde pek çok kültürel yapı barındıran Niğde tarih açısından da büyük önem taşmaktadır.

Niğde Hangi Bölgede?

Ülkemizde bulunan illerden olan Niğde İç Anadolu Bölgesinin güneydoğunda yer almaktadır. Niğde ilinin üç tarafı Torosların genç kıvrımları ile çevrilidir. İlin güneyi orta Toroslar içerisinde yer almaktadır. Bolkarlar ve Aladağlar'ın kuzeyine doğru kıvrılarak sokulduktan sokuldukları ala ile batısı Konya ovası ile birleşik Emen ovası sınırlanmaktadır.

Ülkemizde 7 farklı bölge içerisinde İç Anadolu Bölgesinde pek çok il bulunmaktadır. Bu bölgede bulunan illerin pek çok özelliği de birbirine benzemektedir. Niğde ili de İç Anadolu Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Ülkenin her yerinden karayolu ile ulaşım yapmak da mümkündür.

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Niğde Haritada Nerede?

Türkiye haritasına bakıldığı zaman Niğde'nin İç Anadolu Bölgesinin güneydoğusunda yer aldığı görülmektedir. Ayrıca haritada ilin kuzeybatısında Aksaray, kuzeyinde Nevşehir, kuzeydoğusunda Kayseri ve batı ve güneybatısında Konya illeri yer almaktadır. Niğde ili güneyde Bolkar dağları ile Mersin, Güneydoğu ve doğuda Aladağların oluşturduğu doğal sınırlar ile Adana illerinden ayrılmaktadır.

Niğde İlçeleri

Niğde ilinde Merkez ilçesi ile birlikte toplamda 6 ilçe yer almaktadır. Bu ilçeler genellikle merkezin etrafında toplanmaktadır. Fakat nüfus bakımından merkez ilçe daha kalabalıktır. Ayrıca kırsal kesimlerde bulunan ilçelerde önemli nüfusa sahiptir. Niğde'ye bağlı olan ilçeler şunlardan oluşmaktadır:

- Merkez ilçesi

- Altunhisar ilçesi

- Bor ilçesi

- Çamardı ilçesi

- Çiftlik ilçesi

- Ulukışla ilçesi

Niğde ilinde daha çok hayvancılık ve tarım geçim kaynağı olmaktadır. Fakat Merkez ilçede sanayileşme ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Niğde bazı yeraltı kaynakları bulundurması nedeniyle de önemli şehirlerimiz arasında yer almaktadır. Turizm açısından da tercih edilen şehir çoğu zaman başka iller de göç vermektedir.

Niğde Haritası

Türkiye haritasına bakıldığında Niğde ilinin yüzölçümünün 731800,00 olduğu görülmektedir. Rakım 1229,00 olan Niğde ili Matematiksel olarak 37 derece 25 dakika güney, 38 derece 58 dakika kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. Ayrıca Niğde 33 derece 10 dakika batı ve 35 derece 25 dakika doğu meridyenleri arasında bulunmaktadır.

Niğde Nüfusu

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Niğde ilinin 2020 verilerine göre nüfusu 362.071 olmaktadır. Nüfus bir önceki yıla göre 790 kişi azalmıştır. Niğde nüfusunun 181ç692 kişisi erkekten 180.379 kişisi kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise %50,18 erkek, %49.82 kadın olduğu bilinmektedir.

Niğde İklimi

Niğde ilinde kara iklim görülmektedir. Kara iklim görülmesinin nedeni ise etrafının dağlar ile çevrili olması ve deniz seviyesinden 1200 metre yükseklik göstermesidir. Niğde'nin genel olarak iklim özelliği yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır. Yağışlar kışın kar şeklinde görülürken baharda yağmur şeklinde görülmektedir.

Niğde kuzey yarım kürenin orta kuşağında yer almaktadır. En sıcak olduğu ay Temmuz ayı, en soğuk ayı ise Ocak ayında görülmektedir. Mevsimler arasındaki sıcaklık farklı ve gece gündür arasındaki sıcaklık farkların görülmesi kara iklimin en belirgin özelliği olmaktadır. Bu nedenle Niğde ilinde 16 yıl içerisinde 16 yıl yapılan gözlemler sonucunda sıcaklık 10 derece olduğu tespit edilmiştir.