Niğde BİLSEM dünya birincisi oldu

Rusya Federasyonu tarafından düzenlenen, 10 ülkeden 290 bin 807 öğrenci ve bin 780 okulun katıldığı 16'ncı Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Olimpiyatları'na katılan BİLSEM öğrencilerinden Ahmet Utku Tatar, matematik alanında dünya birincisi, Göktuğ Malgır matematik alanında dünya üçüncüsü, Doruk Yazıcı matematik alanında dünya altıncısı, İngilizce alanında Doruk Yazıcı ise dünya beşincisi oldu. BİLSEM Okul Müdürü İsa Aliç, öğrencilerin çok önemli başarılar elde ettiğine değinerek, "Niğde´ye ve ülkemize büyük gurur yaşattılar. Bu süreçte öğrencilere danışmanlık yapan, matematik öğretmeni Serdar Akmeşe´ye ve İngilizce öğretmeni Osman Aydoğar´a çok teşekkür eder, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi başarıları için tebrik ederiz" dedi.