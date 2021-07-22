Nifak Nedir, Neden Kötüdür? Nifak Tohumu Ekmek Ne Demek?

Nifak İslamiyet'te bir dini terim olmaktadır. Ne - fa - ka kökünden türemiş bir kelime olan nifak Arapça bir kelime olmaktadır.

Nifak Nedir?

Nifak kelimesi Kuran'ı Kerim'de geçen bir kelimedir. Nifak kelimesi ara açıklığı, anlaşmazlık ve geçimsizlik anlamlarına gelmektedir. Eşyaya rağbeti olmak, azalmak, tükenmek, ruhu çıkmak, ölmek, tünel gibi manaları da içermektedir.

İnfak ve nafaka kelimeleri de b kökten gelmektedir. Arap Dil Bilimcilerine göre infak nafika kelimesinden türemiş. Nafaka ise köstebek deliği manasına gelmektedir.

Nifak Neden Kötüdür?

Nifak İslamiyet'te din, bir terim olup kötü bir anlam içermektedir. Küfrü gizleyerek kendisini mümin gibi gösteren ya da iman ile küfür arasında bocalayan kişilere nifak adı verilmektedir. Nifak kişiler dil ile inanıldığını ifade ederek dost görünür, gerçekte ise kalpten kafir ve düşman olmaktadır. Özellikle ikiyüzlülük yapmak ve ara bozucu olmak nifak kişiler için söylenmektedir. Nifak sıfatına sahip kişilere ise münafık adı verilmektedir.

Nifak Tohumu Ekmek Ne Demek?

Nifak kelimesinden türemiş olan nifak tohumu ekmek aynı zamanda nifak tohumu saçmak olarak da kullanılmaktadır. Bunun anlamı ise huzursuzluk çıkararak ara bozacak şeyleri yaparak buna sebep olmak manasına gelmektedir. Bu nedenle huzursuzluk çıkaran ve arabozucu davranışlar sergileyip buna sebep olan kişiler için nifak tohumu ekmek veya nifak tohumu saçmak deyimi kullanılmaktadır.