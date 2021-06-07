Nicelik nedir? Nicelik tanımı ve TDK sözlük anlamı

Kemiyet kelimesi nicelik ile eş anlamlıdır ve genellikle matematik, mantık, geometri gibi bilimlerde kullanılır.

Nicelik Nedir?

Nice kelimesinden türetilmiş olan nicelik, canlı ve cansız varlıkların az, çok, uzun, kısa gibi somut özelliklerinin bütünün verilen isimdir. Nitelik ile zıt anlamlıdır.

Nitelik ile Nicelik Arasındaki Fark:

Örnekler:

1- Annemin pazardan aldığı elmalar çürük çıktı.

''Nasıl'' sorusuna verilen her cevap nitelik olarak tanımlanır.

Elmalar nasıl? - Çürük - Nitelik

2- Annem pazardan iki kilo elma almış.

''Ne Kadar'' sorusuna verilen her yanıt ise o şeyin niceliğini belirtir.

Ne kadar elma? - İki kilo. - Nicelik.

Nicelik Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre nicelik, varlıkların, ölçülebilen, sayılabilen ve gözlemlenebilen tüm özellikleri anlamına gelir.

Bir şeyin nicel özellikleri herkesçe doğru kabul edilir çünkü yoruma değil ölçüye ya da sayıya dayalıdır.

Nicelik örnekleri:

1- Benim boyum 1.72, arkadaşımın boyu ise 1.76.

2- Bu yaz tatilinde toplam 43 tane kitap okudum.

3- Bu bina 400 metre karelik bir alana inşa edilecek.