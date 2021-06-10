Nice ne demek? TDK'ya göre nice kelimesinin anlamı nedir? Nice sözlük anlamı

Nice kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcüklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Birçok 2- Pek çok 3- Çok Fazla 4- Uzun 5- Daha

TDK'ya Göre Nice Kelimesinin Anlamı Nedir?

Mani, gazel ve şarkı türünde kaleme alınmış birçok eserde geçen nice kelimesi Türkçede en sık kullanılan sıfatlardan biridir. TDK'ya göre nice kelimesinin iki anlamı vardır.

İlk Anlamı. Çok, Pek çok

Örnek Cümleler:

1- Şu koca dünyada nice kitaplar okudum fakat yine de cahil kaldım.

2- Onunla birlikte nice tehlikeler, nice belalar atlattık.

İkinci Anlamı: Nasıl

Eski metinlerde nice kelimesi nasıl anlamında da kullanılır.

Örnek Cümleler:

Nice gelir sevda başa

Nice gider gençlik boşa

Not: Bu kelimenin ''nice nice'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Nice nice ikilemesi, çok fazla, birçok ve uzun yıllar anlamına gelir.

Örnekler

1- Nice nice gönle girdim de / Bulamadım sen gibisini - Birçok anlamında kullanılmış.

2- Nice nice dolaştım yaban ellerde. - Uzun yıllar anlamında kullanılmış.