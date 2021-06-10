Nice ne demek? TDK'ya göre nice kelimesinin anlamı nedir? Nice sözlük anlamı
10. yüzyıldan bu yana kullanılan Nice kelimesi, Eski Türkçe sözcüklerden biridir. Yunus Emre ve Karacaoğlan gibi halk ozanlarının gazellerinde sıklıkla yer verdiği bu kelime, birden fazla anlama gelir. Cümle içerisinde sıfat olarak kullanılan nice kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Nice ne demek? Eş anlamlı sözcükler ve örnek cümlelerle detaylı bir şekilde derledik.
Nice kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcüklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Birçok 2- Pek çok 3- Çok Fazla 4- Uzun 5- Daha
TDK'ya Göre Nice Kelimesinin Anlamı Nedir?
Mani, gazel ve şarkı türünde kaleme alınmış birçok eserde geçen nice kelimesi Türkçede en sık kullanılan sıfatlardan biridir. TDK'ya göre nice kelimesinin iki anlamı vardır.
İlk Anlamı. Çok, Pek çok
Örnek Cümleler:
1- Şu koca dünyada nice kitaplar okudum fakat yine de cahil kaldım.
2- Onunla birlikte nice tehlikeler, nice belalar atlattık.
İkinci Anlamı: Nasıl
Eski metinlerde nice kelimesi nasıl anlamında da kullanılır.
Örnek Cümleler:
Nice gelir sevda başa
Nice gider gençlik boşa
Not: Bu kelimenin ''nice nice'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Nice nice ikilemesi, çok fazla, birçok ve uzun yıllar anlamına gelir.
Örnekler
1- Nice nice gönle girdim de / Bulamadım sen gibisini - Birçok anlamında kullanılmış.
2- Nice nice dolaştım yaban ellerde. - Uzun yıllar anlamında kullanılmış.