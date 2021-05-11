Nevşehir'in alan kodu kaçtır? Nevşehir telefon kodu hakkında bilgi

Özellikle hız tutkunları için safari imkanı sağlayan, dağ yürüyüşü olanağı veren Nevşehir, Elbette Peri bacaları ile çok önemli şehirler içerisinde yer alır. Balon uçuşları ile beraber Nevşehir'in en güzel tarihi ve kültürel alanlarını görme şansı elde edilmektedir.

Nevşehir'in Alan Kodu Kaçtır?

Nevşehir'in alan kodu 0 384’tür. Özellikle zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız muhteşem bir turistik seyahat sağlayan Nevşehir, aynı zamanda doğal güzellikleri ve süslemeleri üzerinden de sevilmektedir. Yabancı turist ile ülke ekonomisine çok önemli bir katkı sağlayan Nevşehir için, sabit hatlara 384 alan kodunu kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık ile beraber sanayi noktasında da her geçen yıl gelişim gösteren şehirler arasında yer alıyor.

Diğer yandan atla Kapadokya’yı gezmek isterseniz bu konuda ders alabilir ve bambaşka bir deneyim tadabilirsiniz. Pek çok önemli tarihi ve kültürel yapısı ile beraber aynı zamanda Üniversitesi üzerinden de yoğun bir şehir olduğunu dile getirmek mümkün. Her sene Peri bacaları başta olmak üzere pek çok farklı bölgesi açısından turist çeken önemli şehirlerden biridir. Farklı amaçlar altında bu şehre ulaşım sağlayabilmek için 384 alan kodu ile iletişim kurabilirsiniz.