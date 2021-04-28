Nevşehir plaka kodu kaçtır? Nevşehir ve ilçelerinin plaka harfleri  

Türkiye'de 81 ile özel plaka kodları mevcuttur. Kara Yolları tarafından belirlenmiş olan bu plaka kodları o ilin ilçeleri içinde geçerli olmaktadır.

Nevşehir Plaka Kodu Kaçtır?

Nevşehir İç Anadolu Bölgesinde bulunan illerimizden birisidir. Nevşehir iline ait olan araçların plaka kodları ise 50 olmaktadır. Plaka kodlarının hangi illere sit olduğunu öğrenmek oldukça önemlidir. 50 numaralı plaka kodu ile sıklıkla karşılaşabiliriz. Böylece araç plaka kodunun 50 olması durumunda o aracın Nevşehir iline ait olduğu anlaşılabilir.

İllere ait ilçelerin ise plaka kodları aynıdır. Fakat plaka harfleri farklı olabilir. Nevşehir iline bağlı ilçelerin plaka kodları aynı olsa da plaka harfleri birbirinden farklıdır.

Nevşehir İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

50 numaralı plaka kodları en çok merak edilen kodlardan birisidir. 50 numaralı plaka kodu ülkemizde Nevşehir iline aittir. Nevşehir'den araç alınması halinde araç plakaları 50 plaka kodu ile sunulmaktadır. Bunun dışında plaka harfleri de bulunmaktadır. Nevşehir'de 7 ilçe yer almaktadır. Bu ilçelerin plaka harf grupları şunlardır:

Nevşehir Merkez İlçesi Harf Grupları:

- AC 001 - AZ 999

- DA 001 - DZ 999

- EA 001 - EZ 999

- FA 001 - FK 999

- M 0001 - M 5000

- S 0001 - S 0400

- T 0001 - 50 T 0600

Hacıbektaş İlçesi Plaka Harfleri:

- HA 001 - HC 999

- M 8001 - M 8500

- T 0951 - 50 T 0999

- S 0751 - S 0800

Kozaklı İlçesi Plaka Harfleri:

- KA 001 - KD 999

- M 7501 - M 8000

- T 0800 - T 0850

- S 0701 - S 0750

Acıgöl İlçesi Plaka Harfleri

- LA 001 - LZ 999

- M 8501 - M 9000

- S 0901 - S 0950

- T 0700 - T 0749

Avanos İlçesi Plaka Harfleri

- M 5001 - M 0600

- S 0501 - S 0600

- SA 001 - SZ 999

- T 0901 - T 0950

Ürgüp İlçesi Plaka Harfleri

- M 6001 - M 7000

- S 0601 - S 0700

- T 0851 - T 0900

- UA 001 - UZ 999

Gülşehir İlçesi Plaka Harfleri

- M 7051 - M 7500

- NA 001 - NZ 999

- S 0801 - S 0900

- T 0750 - T 0799