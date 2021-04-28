Nevşehir plaka kodu kaçtır? Nevşehir ve ilçelerinin plaka harfleri
Araçların ve araç sahiplerinin hangi ile ait olduğunu gösteren plaka kodu uygulaması ülkemizde 81 ilinde uygulanmaktadır. B nedenle her ilin farklı plaka kodu bulunmaktadır. Plaka kodlarını öğrenmek mümkündür. Bu illerden birisi de Nevşehir'dir. Peki Nevşehir plaka kodu kaçtır? Nevşehir ve ilçelerinin plaka harfleri nelerdir? Sizlere Nevşehir ilimizin plaka kodu ve ilçelerinin plaka harflerini detaylıca derledik.
Türkiye'de 81 ile özel plaka kodları mevcuttur. Kara Yolları tarafından belirlenmiş olan bu plaka kodları o ilin ilçeleri içinde geçerli olmaktadır.
Nevşehir Plaka Kodu Kaçtır?
Nevşehir İç Anadolu Bölgesinde bulunan illerimizden birisidir. Nevşehir iline ait olan araçların plaka kodları ise 50 olmaktadır. Plaka kodlarının hangi illere sit olduğunu öğrenmek oldukça önemlidir. 50 numaralı plaka kodu ile sıklıkla karşılaşabiliriz. Böylece araç plaka kodunun 50 olması durumunda o aracın Nevşehir iline ait olduğu anlaşılabilir.
İllere ait ilçelerin ise plaka kodları aynıdır. Fakat plaka harfleri farklı olabilir. Nevşehir iline bağlı ilçelerin plaka kodları aynı olsa da plaka harfleri birbirinden farklıdır.
Nevşehir İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
50 numaralı plaka kodları en çok merak edilen kodlardan birisidir. 50 numaralı plaka kodu ülkemizde Nevşehir iline aittir. Nevşehir'den araç alınması halinde araç plakaları 50 plaka kodu ile sunulmaktadır. Bunun dışında plaka harfleri de bulunmaktadır. Nevşehir'de 7 ilçe yer almaktadır. Bu ilçelerin plaka harf grupları şunlardır:
Nevşehir Merkez İlçesi Harf Grupları:
- AC 001 - AZ 999
- DA 001 - DZ 999
- EA 001 - EZ 999
- FA 001 - FK 999
- M 0001 - M 5000
- S 0001 - S 0400
- T 0001 - 50 T 0600
Hacıbektaş İlçesi Plaka Harfleri:
- HA 001 - HC 999
- M 8001 - M 8500
- T 0951 - 50 T 0999
- S 0751 - S 0800
Kozaklı İlçesi Plaka Harfleri:
- KA 001 - KD 999
- M 7501 - M 8000
- T 0800 - T 0850
- S 0701 - S 0750
Acıgöl İlçesi Plaka Harfleri
- LA 001 - LZ 999
- M 8501 - M 9000
- S 0901 - S 0950
- T 0700 - T 0749
Avanos İlçesi Plaka Harfleri
- M 5001 - M 0600
- S 0501 - S 0600
- SA 001 - SZ 999
- T 0901 - T 0950
Ürgüp İlçesi Plaka Harfleri
- M 6001 - M 7000
- S 0601 - S 0700
- T 0851 - T 0900
- UA 001 - UZ 999
Gülşehir İlçesi Plaka Harfleri
- M 7051 - M 7500
- NA 001 - NZ 999
- S 0801 - S 0900
- T 0750 - T 0799