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Eğitim
Haber Giriş: 17.06.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Nevşehir lise taban puanları 2021! Nevşehir LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Nevşehir lise taban puanları 2021! Nevşehir LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Nevşehir'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Nevşehir LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Nevşehir'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Nevşehir'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

OKULÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliTaban PuanıTaban Yüz.Tavan Yüz.Kont.
Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi (Merkez)4 yılKız/Erkekİngilizce435,75382,990,0990
Ürgüp Tesan Fen Lisesi (Ürgüp)4 yılKız/Erkekİngilizce408,12226,512,29120
Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce400,76537,730,3102
Nevşehir Anadolu Lisesi (Merkez)4 yılKız/Erkekİngilizce381,846811,453,55180
Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce368,703614,568,39120
Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi (Avanos)4 yılKız/Erkekİngilizce346,340220,7211,4768
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce322,034128,6514,4230
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce316,642830,6215,2430
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce309,001433,5415,8730





 

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