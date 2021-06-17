Nevşehir lise taban puanları 2021! Nevşehir LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Nevşehir'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Nevşehir LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Nevşehir'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Nevşehir'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|OKUL
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Taban Puanı
|Taban Yüz.
|Tavan Yüz.
|Kont.
|Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|435,7538
|2,99
|0,09
|90
|Ürgüp Tesan Fen Lisesi (Ürgüp)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|408,1222
|6,51
|2,29
|120
|Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|400,7653
|7,73
|0,3
|102
|Nevşehir Anadolu Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|381,8468
|11,45
|3,55
|180
|Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|368,7036
|14,56
|8,39
|120
|Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi (Avanos)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|346,3402
|20,72
|11,47
|68
|Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|322,0341
|28,65
|14,42
|30
|Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|316,6428
|30,62
|15,24
|30
|Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|309,0014
|33,54
|15,87
|30