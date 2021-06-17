Nevşehir lise taban puanları 2021! Nevşehir LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Nevşehir'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Nevşehir'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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OKUL Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Taban Puanı Taban Yüz. Tavan Yüz. Kont. Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 435,7538 2,99 0,09 90 Ürgüp Tesan Fen Lisesi (Ürgüp) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 408,1222 6,51 2,29 120 Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 400,7653 7,73 0,3 102 Nevşehir Anadolu Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 381,8468 11,45 3,55 180 Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 368,7036 14,56 8,39 120 Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi (Avanos) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 346,3402 20,72 11,47 68 Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 322,0341 28,65 14,42 30 Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 316,6428 30,62 15,24 30 Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 309,0014 33,54 15,87 30









