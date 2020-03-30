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Eğitim
AA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 11:21,Son Güncelleme:/

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörü olmak için adaylar 13 Nisan’a kadar YÖK’e başvuruda bulunulabilecek.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı
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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektör adaylığı için başvurular alınmaya başladı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine rektör ataması yapılacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, başvurularını bugünden itibaren 13 Nisan Pazartesi mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına posta ile ya da ‘rektoraday@yok.gov.tr’ adresine elektronik posta yoluyla da yapabilecek.

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