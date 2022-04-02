Nevresim Nedir, Ne Anlama Gelir? Nevresim Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Günümüzde nevresim sözcüğü her alanda görülebiliyor. Nevresim kelimesinin sözlük anlamlarına ulaşmak mümkündür. Nevresim sözcüğü TDK'ya göre, yorgana geçirilen kılıf anlamında kullanılıyor.

Nevresim Nedir, Ne Anlama Gelir?

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Belirlenen anlamında kullanılan nevresim sözcüğü günümüzde çok görülebiliyor. Nevresim, yorganlara geçirilen kılıf anlamında günümüzde kullanılıyor. Evlerde kullanılan yorganların üzerine geçirilen örtüler nevresim olarak adlandırılıyor.

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Nevresim Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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