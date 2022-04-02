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Nevresim Nedir, Ne Anlama Gelir? Nevresim Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nevresim Nedir, Ne Anlama Gelir Nevresim Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Gün içerisinde farklı mecralarda görülen bazı kelimeler vardır. Nevresim sözcüğü de insanların her zaman karşılaşacağı bir sözcüktür. Nevresim sözcüğünün anlam bakımından karşılıkları en kısa sürede öğrenilmek isteniyor. Anlamı merak edilen nevresim sözcüğünün TDK sözlük anlamları da araştırılan bilgiler arasındadır. Nevresim nedir, ne anlama gelir? Nevresim kelimesinin TDK sözlük anlamıyla ilgili tüm detayları derledik.

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 Günümüzde nevresim sözcüğü her alanda görülebiliyor. Nevresim kelimesinin sözlük anlamlarına ulaşmak mümkündür. Nevresim sözcüğü TDK'ya göre, yorgana geçirilen kılıf anlamında kullanılıyor. 

 Nevresim Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Anlamı araştırılan kelime türlerinden biri de nevresim sözcüğüdür. Anlam bakımından nevresim kelimesinin araştırması birçok kaynakta yapılabiliyor. Doğru bilgiler için nevresim sözcüğü detaylı olarak araştırılıyor. İnternet sitelerinden yardım alanlar, nevresim sözcüğünün doğru anlamlarına ulaşmak istiyor. Herkesin merak ettiği nevresim sözcüğünün bir anlamı bulunuyor. 

 Belirlenen anlamında kullanılan nevresim sözcüğü günümüzde çok görülebiliyor. Nevresim, yorganlara geçirilen kılıf anlamında günümüzde kullanılıyor. Evlerde kullanılan yorganların üzerine geçirilen örtüler nevresim olarak adlandırılıyor. 

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 Nevresim Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Sözcüklerin anlamlarını öğrenmek için TDK'dan yardım alınabiliyor. Bireyler nevresim sözcüğünün anlamını da TDK'da araştırabiliyor. TDK sözcük türlerinin anlamlarını paylaşan kurumlardan biridir. En doğru kaynak olarak kullanılan TDK'da nevresim sözcüğünün anlamı da bulunuyor. Nevresim sözcüğünün TDK'da bulunan anlamı çok merak ediliyor. Nevresim kelimesi TDK'da, yorganlara geçirilen kılıf anlamındadır. Bireyler yorganlara geçirilen kılıf anlamında nevresim sözcüğünü kullanabilir.

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