Nevir Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nevir Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Nevir kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Asabiyet 2- Kızgınlık 3- Öfke 4- Nefret 5- Hiddet 6- Hışım 7- Feveran

8- Tehevvür 9- Hınç 10- Garez 11- İnfial 12- Kin

Nevir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yunanca kökenli bir sözcük olan nevir kelimesi, ilk kez ünlü hekim Hipokrat'ın Hava, Su ve Toprak adlı kitabında kullanılmıştır. Tıp literatüründe sinir anlamına gelen, birçok deyimin içinde de yer alır. Bunlardan en çok bilineni ve kullanılanı ise ''nevri dönmek'' deyimidir. Nevri dönmek, bir kişiye ya da duruma kızmak anlamına gelir.

Bu deyim ile eş anlamlı olan diğer deyimler şu şekilde sıralanabilir.

1- Öfkeden deliye dönmek

2- Gözü Dönmek

Nevir TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Nevir kelimesinin sözlük anlamı sinirdir. Ancak bu kelime daha çok asabiyet anlamında kullanılır.

Nevir Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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'' Durup dururken bana hakaret etmeye başlayınca nevrim döndü.''