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Nevale Nedir, Ne Anlama Gelir? Nevale Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nevale Nedir, Ne Anlama Gelir Nevale Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Günümüzde pek çok sözcük ne yazık ki herkes tarafından kullanılmıyor. Özellikle popüler kültürün gelişimi ile beraber gençler, daha farklı, güncel ve yabancı kelimeleri kullanmaya başlamıştır. Bazı sözcükler ise sade bir kısım kesit tarafından anlamı bilinerek kullanılmaktadır. Nevale de bu sözcüklerden yalnızca biridir. Nevale nedir? Ne anlama gelir? Nevale kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Nevale, tek başına kullanılabilecek bir sözcük olduğu gibi bu anlamı dışında soğuk nevale şeklinde halk dilinde daha fazla kullanımı tercih edilmektedir. Ancak soğuk nevale ifadesi, nevalenin esas anlamından farklılık göstermektedir. 

 Nevale Nedir? 

 Nevale, bir yolculuk, iş vb. durumlar sırasından kişinin yanına aldığı yiyecek ve içeklere verilen isimdir. Kısaca azık olarak da açıklanabilir. İlk kez duyan kişiler tarafından merakla araştırılan nevale sözcüğü, halk dilinde soğuk nevale tanımlaması ile karşımıza çıkar. Buradaki anlamı ise suratsız ve asık yüzlü kimse demektir? 

 Ne Anlama Gelir? 

 Nevalenin anlamı azık demektir. Burada kişinin yanına alacağı her türlü yiyecek ve içecek nevale kapsamına girmektedir. Bir başka şekilde açıklayacak olursak; kişinin gün içinde yada özel bir durumda ihtiyacı olacağı yiyecek ve içeceği yanında taşıması durumudur. 

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 Nevale Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Nevale sözcüğü birçok kişi tarafından unutulmaya yüz tutsa da günümüzde halen kullanılır. Kelime bilgisini en doğru açıklayan kaynak olan TDK ise nevale sözcüğünü azık olarak açıklar.

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