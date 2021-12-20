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Nevale Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nevale Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nevale Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nevale Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan nevale, ''navl'' kökünden türetilmiştir. Navl, harçlık ve bahşiş vermek anlamına gelirken nevale kelimesinin sözlük anlamı azıktır. Bu kelime mecazen, büyük kazanç ve kâr anlamında kullanılır. Osmanlı döneminde tek porsiyonluk yemeklere de nevale denirdi. Nevale ne demek, ne anlama gelir? Nevale TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Nevale kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yiyecek 2- Gıda 3- Besin 4- Bahşiş 5- Kısmet 6- Kayıntı 7- Taam 8- Erzak

 9- Aş 10- Öğün 11- Rızık 12-

  Nevale Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 14. asırdan bu yana kullanılmakta olan nevale kelimesi, öğün ve yemek anlamına gelir. Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''neval'' şeklinde yazılan bu sözcük aynı zamanda baht açıklığı, kısmet ve şans demektir. Nevale sözcüğü birçok tamlamanın içinde de yer alır. Örneğin nevale - i rah, yol azığı anlamına gelir.

  Bu kelimenin fiil hali ''nevale düzmek'' şeklinde yazılır. Nevale düzmek, sonra yemek için azık hazırlamak manasına gelir.

  Nevale TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  TDK'ya göre Nevale kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

  İlk Anlamı: Yolda ya da iş yerinde yemek için hazırlanan azık

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 İkinci Anlamı: Talih, kısmet, nasip

  Nevale Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  1- Nevaleler hazır ise yola çıkabiliriz.

 2- Daha iki günlük yolumuz var ama nevalemiz bitmek üzere.

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