Netice kelimesinin eş anlamlısı nedir? Neticenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Netice kelimesinin eş anlamlısı belirgi, bulgu ve sonuç kelimesidir.

Netice Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilen ve cümlenin anlamını değiştirmeyen kelimelerdir. Netice kelimesinin eş anlamlısı belirgi, bulgu ve sonuç kelimeleridir. Cümle içerisinde geçen netice kelimesi yerine belirgi, bulgu ve sonuç kelimesi yazılırsa cümle de anlam değişmez. Netice kelimesi eş anlamlısı olarak en fazla sonuç kelimesi kullanılmaktadır.

Netice Ne Demek?

Netice kelimesi birçok kelime gibi dilimize yabancı dilden geçmiştir. Netice kelimesi Arapçadan geçen bir kelimedir. Netice kelimesinin anlamı TDK sözlüğündeki anlamı sonuç olarak verilmiştir. Sonuç kelimesi ve netice kelimesi aynı anlama sahip oldukları için eş anlamlı sayılmaktadır.

Netice ve Eş Anlamlısı İçin Örnek Cümleler

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Cinayetin burada işlendiğine dair bulgulara rastlandı. /Cinayetin burada işlendiğine dair neticelere rastlandı. /Cinayetin burada işlendiğine dair sonuçlara rastlandı.

Neticede sen ve ben aynı evde kalıyoruz. / sonuçta sen ve ben aynı evde kalıyoruz.

Bu olayın neticesinde o suçlu olacak. / Bu olayın belirgisinde o suçlu olacak. / Bu olayın bulgusunda o suçlu olacak. / Bu olayın sonucunda o suçlu olacak.