Netice kelimesinin eş anlamlısı nedir? Neticenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Terim F.Bahçe sonrası ilk kez konuştu Ne derbi, ne hakem ne de TFF...Terim F.Bahçe sonrası ilk kez konuştu! 'Ne derbi, ne hakem ne de TFF...'#Galatasaray
Süper aşı devrimi Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTechi geride bıraktı'Süper aşı' devrimi! Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTech'i geride bıraktı#Kovid Aşısı
Kamera, robot süpürge, TVler... Akıllı ev aletlerine dikkat Mahremiyetimiz hackerlerın mı elindeKamera, robot süpürge, TV'ler... Akıllı ev aletlerine dikkat! Mahremiyetimiz hackerlerın mı elinde?#Akıllı Cihazlar
BAEden Türkiyeye yeni yatırımlar Doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandıBAE'den Türkiye'ye yeni yatırımlar! Doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Almanyada Merkel dönemin sonu Koalisyon kuruldu, İşte Başbakan olacak isim...Almanya'da Merkel dönemin sonu! Koalisyon kuruldu, İşte Başbakan olacak isim...#ALMANYA
Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi hastalandı Önerdiği yöntem babasının sonu oldu...Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi hastalandı! Önerdiği yöntem babasının sonu oldu...#Koronavirüs
Bunu ilk kez duyuyorum deyip isyan etti Avam Kamarasında bebek krizi "Bunu ilk kez duyuyorum" deyip isyan etti! Avam Kamarası'nda bebek krizi#İngiltere
Teknoloji devinden çip fabrikası adımı 17 milyar doları gözden çıkardı... 2 bin kişiye istihdam sağlayacakTeknoloji devinden çip fabrikası adımı! 17 milyar doları gözden çıkardı... 2 bin kişiye istihdam sağlayacak#Samsung
TMOdan un arzı açıklaması Endişeye gerek yokTMO'dan un arzı açıklaması! Endişeye gerek yok#Toprak Mahsulleri Ofisi
Uzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecekUzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecek?#Kripto Para Piyasası
Meme kanseriyle mücadele eden Şimalden güzel haberMeme kanseriyle mücadele eden Şimal'den güzel haber#Şimal
Şaşırtan benzerlik: Bu beni ağlatıyorŞaşırtan benzerlik: Bu beni ağlatıyor#Scarlett Johansson
Mahkemeden emsallik pozitif anne kararıMahkemeden emsallik 'pozitif anne' kararı#PCR Testi
Tepki çeken olayda sürpriz gelişme Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardıTepki çeken olayda sürpriz gelişme! Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardı#Saldırı
6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı Dakika dakika görüntülendi..6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı! Dakika dakika görüntülendi..#Hindistan
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Netice kelimesinin eş anlamlısı nedir? Neticenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Netice#Nedir
Netice kelimesinin eş anlamlısı nedir Neticenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimizde bulunan her kelimenin aslında eş anlamlısı bulunmaktadır. İnsanlar her kelimenin eş anlamlısını tam olarak bilememektedir. Bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Netice kelimesi de bunlardan bir tanesidir. Netice kelimesinin eş anlamlısı nedir? Netice kelimesi ne anlama gelir? Sizler için netice kelimesinin eş anlamlısını ve örnek cümleleri detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Netice kelimesinin eş anlamlısı belirgi, bulgu ve sonuç kelimesidir.

 Netice Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilen ve cümlenin anlamını değiştirmeyen kelimelerdir. Netice kelimesinin eş anlamlısı belirgi, bulgu ve sonuç kelimeleridir. Cümle içerisinde geçen netice kelimesi yerine belirgi, bulgu ve sonuç kelimesi yazılırsa cümle de anlam değişmez. Netice kelimesi eş anlamlısı olarak en fazla sonuç kelimesi kullanılmaktadır.

 Netice Ne Demek?

 Netice kelimesi birçok kelime gibi dilimize yabancı dilden geçmiştir. Netice kelimesi Arapçadan geçen bir kelimedir. Netice kelimesinin anlamı TDK sözlüğündeki anlamı sonuç olarak verilmiştir. Sonuç kelimesi ve netice kelimesi aynı anlama sahip oldukları için eş anlamlı sayılmaktadır.

 Netice ve Eş Anlamlısı İçin Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Cinayetin burada işlendiğine dair bulgulara rastlandı. /Cinayetin burada işlendiğine dair neticelere rastlandı. /Cinayetin burada işlendiğine dair sonuçlara rastlandı.

Neticede sen ve ben aynı evde kalıyoruz. / sonuçta sen ve ben aynı evde kalıyoruz.

Bu olayın neticesinde o suçlu olacak. / Bu olayın belirgisinde o suçlu olacak. / Bu olayın bulgusunda o suçlu olacak. / Bu olayın sonucunda o suçlu olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Netice#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Pastayı kesmeye çabalayan ben

Pastayı kesmeye çabalayan ben!

#24 Kasım Öğretmenler Günü
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü