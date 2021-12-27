Neşretmek ne demek, ne anlama gelir? Neşretmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicron Türkiyede yayılırken... Dikkat çeken çağrıOmicron Türkiye'de yayılırken... Dikkat çeken çağrı!#Koronavirüs
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında istifa sesleri Tribünler ikiye bölündü...Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında istifa sesleri! Tribünler ikiye bölündü...#Fenerbahçe
THY’den ‘George Clooney’ iddiasına net cevapTHY’den ‘George Clooney’ iddiasına net cevap#THY
Erdoğan: Bu, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktırErdoğan: Bu, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İBBde terör iltisaklı çalışanlar iddiası... İçişleri Bakanlığı açıkladı: Özel teftiş başlatıldıİBB'de terör iltisaklı çalışanlar iddiası... İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Özel teftiş' başlatıldı#İçişleri Bakanlığı
Fenerbahçe, Malatyasporu 2 golle mağlup ettiFenerbahçe, Malatyaspor'u 2 golle mağlup etti#Fenerbahçe
Moskovada panik anları Bir an da cebinden çıkardı... Herkes kaçacak yer aradıMoskova'da panik anları! Bir an da cebinden çıkardı... Herkes kaçacak yer aradı#Moskava
Erdoğanı duygulandıran fedakârlık... Faiz zengini daha zengin yapar biz bu çarkı bozacağızErdoğan'ı duygulandıran fedakârlık... 'Faiz zengini daha zengin yapar biz bu çarkı bozacağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kritik ameliyat sonrası ilk açıklama... Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştüKritik ameliyat sonrası ilk açıklama... Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yine pitbull dehşeti 2 kişiye saldırdı... Uyutularak yakalandıYine pitbull dehşeti! 2 kişiye saldırdı... Uyutularak yakalandı#Sultangazi
Putin meydan okudu... ABDyi kızdıracak sözlerPutin meydan okudu... ABD'yi kızdıracak sözler#Putin
Balotelliden inanılmaz gol Yıllar önceki sevincini hatırlattı...Balotelli'den inanılmaz gol! Yıllar önceki sevincini hatırlattı...#Mario Balotelli
Film değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylarFilm değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylar#Susurluk
‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor?#YOUTUBE
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Pes dedirten savunmaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 'Pes' dedirten savunma #ABD
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Neşretmek ne demek, ne anlama gelir? Neşretmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Neşretmek#TDK#Kelime
Neşretmek ne demek, ne anlama gelir Neşretmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen neşir kelimesinin sözlük anlamı yayılmak, dağılmak, her yere saçılmaktır. Kelimenin fiil hali ''intişar'' şeklinde yazılır. Örnek Cümle: ''Perdeleri açar açmaz ışık, odanın her yerine intişar etti.'' Günümüzde neşretmek kelimesi, daha çok kitap yayımlamak anlamında kullanılır. Münteşir sözcüğü ise yayımlanan ve dağıtılan demektir. Neşretmek ne demek, ne anlama gelir? Neşretmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Neşretmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yayımlamak 2- Baskı 3- Saçmak 4- Dağılmak 5- Genişlemek 6- Serilmek

 7- Kaplamak 8- Taammüm Etmek 9- Aksetmek 10- Kök salmak

 Neşretmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

14. yüzyılda literatüre giren neşretmek kelimesinin ilk anlamı yayılmak ve her yeri kaplamaktadır. Yayıncılık sektöründe bu kelime, bir kitabın basılması ve yayımlanması anlamında kullanılır. Bu sözcükten türetilen kelimeler şunlardır:

 1- Neşriyat - Basılı eserler

 2- Muzır Neşriyat: Sakıncalı eserler

 Neşretmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Neşretmek - Doğru Kullanım

 Neşr etmek - Yanlış Kullanım

 Not: Kelimenin ''Neşir etmek'' şeklinde yazılması da yanlıştır. ''Etmek'' yardımcı fiiliyle kullanılan kelimelerin son hecesindeki sesli harf düşer.

 Neşretmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Haberin Devamı

 1- Yere düşen kavanozun parçaları sağa sola neşredildi.

 (Dağılmak, saçılmak anlamında kullanılmış)

 2- Kitabım önümüzdeki hafta neşredileceği için çok mutluyum.

 (Yayımlamak anlamında kullanılmış)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Neşretmek#TDK#Kelime

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk