Neşretmek ne demek, ne anlama gelir? Neşretmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Neşretmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yayımlamak 2- Baskı 3- Saçmak 4- Dağılmak 5- Genişlemek 6- Serilmek

7- Kaplamak 8- Taammüm Etmek 9- Aksetmek 10- Kök salmak

Neşretmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

14. yüzyılda literatüre giren neşretmek kelimesinin ilk anlamı yayılmak ve her yeri kaplamaktadır. Yayıncılık sektöründe bu kelime, bir kitabın basılması ve yayımlanması anlamında kullanılır. Bu sözcükten türetilen kelimeler şunlardır:

1- Neşriyat - Basılı eserler

2- Muzır Neşriyat: Sakıncalı eserler

Neşretmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Neşretmek - Doğru Kullanım

Neşr etmek - Yanlış Kullanım

Not: Kelimenin ''Neşir etmek'' şeklinde yazılması da yanlıştır. ''Etmek'' yardımcı fiiliyle kullanılan kelimelerin son hecesindeki sesli harf düşer.

Neşretmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Yere düşen kavanozun parçaları sağa sola neşredildi.

(Dağılmak, saçılmak anlamında kullanılmış)

2- Kitabım önümüzdeki hafta neşredileceği için çok mutluyum.

(Yayımlamak anlamında kullanılmış)