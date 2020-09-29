Nesli tükenmiş hayvanlar nelerdir? Nesli tükenmiş hayvanlar isimleri listesi ve hakkında bilgi

Nesli tükenen hayvanların sayısının çok fazla oluğunu belirtmek önemlidir. Nesli tükenen hayvanların doğal afetlerden, yerküre değişiminden veya iklimden ötürü pek çok nedenden dolayı tükendiğini belirtmek önemlidir.

Nesli Tükenmiş Hayvanlar Nelerdir?

Dünyanın doğal dengesinden ötürü, bazı hayvanların neslinin tükenmesi oldukça normaldir. Fakat insan unsurundan dolayı da hayvanların nesli tükenmektedir. Bununla beraber doğal dengenin bozulması, hayvanların neslinin tükenmesine sebep olmuştur. Doğrudan avlanma neticesinde de birden fazla hayvanın neslinin sona erdiğini belirtmek oldukça önemlidir.

Nesli Tükenmiş Hayvanlar İsimleri Listesi

Nesli tükenmiş hayvanların çok fazla olduğunu belirtmek gerekir. Bununla beraber en çok bilinen ve nesli tükenen hayvanların listesini vermek okurlara fayda sağlayacaktır.

- Dinozorlar,

- Çizgili sırtlanlar,

- Hazar kaplanı,

- Fildişi gagalı ağaçkakan,

- Javan gergedanı,

- Tazmanya kurdu,

- Kuzey pasifik balinaları,

- Kuzey sportif lemuru,

- Moalar,

- Aurochs şeklinde sıralanabilir.

Nesli Tükenmiş Hayvanlar Hakkında Bilgiler

Nesli tükenen hayvanlar hakkında bazı bilgiler aşağıdaki gibi olacaktır;

- Dinozorlar:

Dünya çapında bugüne dek minimum 500 tane canlı çeşidinin nesli tükenmiştir. Nesli tükenen hayvanların içerisinde en çok bilinen hayvan ise dinozordur. Dinozorlar tam olarak 160 milyon sene boyu kara yaşamında bulunmuşlardır. Günümüze dek dinozorların neslinin nasıl tükendiğine dair birçok varsayım yapılmıştır.

- Fildişi Gagalı Ağaçkakan:

Fildişi gagalı ağaçkakan çeşidi, dünya çapındaki en büyük ağaçkakan olarak bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde, Louisiana ve Arkansas'ta görülme oranı oldukça ender olan bu hayvanın nesli tükenmek üzeredir.

- Javan Gergedanı:

Gergedan türünün yalnızca birkaç sene sonra neslinin tam anlamıyla tükeneceği düşünülmektedir. Dünya çapında çok nadir bulunan ve büyük memeliler arasında yer alan gergedanlar bol su olan ortamlarda yaşamaktadırlar. Yağmur ormanları içerisinde yaşayan javan gergedanlarını, nesli tükenmeye yüz tutmuş hayvanlar arasında bulunduğunu belirtmek önemlidir.

- Hazar Kaplanı:

Hazar kaplanları, Kafkasya bölgesinde İran, Afganistan ve Türkmenistan'ın kuzey bölümlerinde, Türkiye'de batıda, Moğolistan'da ve adını aldığını Hazar denizinin çevresinde yaşarlardı. Hazar kaplanları, Rusya'da 1970 senesinde yok olmuş türler arasında yerini almıştır.

- Tazmanya Kurdu:

Avustralya'ya has bir tür olan ve büyük etçil keseye sahip olan bu kurt türünün son türü 1930'da görülmüştür.

- Moa:

Moalar, dünya çapındaki en büyük kuş çeşidi şeklinde kabul edilmiş olsalar da, nesli insanlar tarafından yok edilen türler içerisinde yerini almıştır.

- Çizgili Sırtlanlar:

Asya'nın batı bölgesinde, Afrika kıtasının kuzey bölgesinde ve Hindistan'da yaşadığı bilinen bu türün, neslinin tükendiği kabul edilmiştir.

- Kuzey Sportif Lemuru:

Kuzey sportif lemuru, yaklaşık olarak 28 santimetre boyundadır. Bu tür, tehlike altında kaldığı zaman boksör duruşuna geçerek kendini savunmaya çalışmaktadır. Madagaskar bölgesinde yaşayan bu türün meyveler ile beslendiğini belirtmek önemlidir. Bu tür, nesli tükenmiş hayvanlar arasında yerini almaya yüz tutmuştur.

- Kuzey Pasifik Balinaları:

Kuzey pasifik balinaları; bilhassa 1960'lı senelerde başlamış olan balina avı sebebi ile hızlıca tükenmiştir. 70 ton ağırlığında olan bu balinaların yaşı, dişleri ile ortaya çıkmıştır.

- Aurochs:

Aurochs; Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya bölgesinde yaşayan evcil sığırların babası olarak tanımlanabilir. Bilim insanları bu türün DNA'sına sahip türleri, seçici şekilde üreme yolu ile yeniden hayata getirmek için çalışmaktadırlar. Bu çalışmalar 2009 senesinden beri yürütülmektedir.