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Nesil kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nesilin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Nesil#Nesil Eş Anlamlısı
Nesil kelimesinin eş anlamlısı nedir Nesilin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Türkçede bazı yabancı kelimeler vardır ve bu kelimelerin eş anlamlı karşılıkları olarak öz Türkçeleri bulunur. Bu doğrultuda eş anlamlısı merak edilen kelimeler arasında nesil sözcüğü yer almaktadır. Birden fazla karşılığını ile beraber günlük yaşamda eş anlamlı kelimeleri kullanılabilir. Peki nesil kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nesilin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) konusunda merak edilen bilgiler.

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Belli bir dönemdeki insanları anlatan kelime nesil olarak ifade edilmektedir. Özellikle belli bir yaş grubu kapsamındaki kişileri gösterir. Aynı zamanda bu kelime günlük yaşamda farklı eş anlamlı sözcükleri üzerinden de ele alınır. Böylece anlam karmaşasını gidermek suretiyle cümlelerde kullanma şansı elde edilir.

 Nesil Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Nesil kelimesinin eş anlamlısı TDK üzerinden farklı sözcükler eşliğinde ele alınır.

 - Kuşak

 - Göbek

 - Batın

 Ancak özellikle günümüz Türkçesi içerisinde kuşak kelimesinin çok daha fazla değerlendirildiğini ifade etmek mümkün. Bu bağlamda hem kuşak hem de nesil kelimeleri aynı anda üzerinden eşit oranda değerlendirilir.

 Neslin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Nesil kelimesinin Türk dil kurumu üzerinden eş anlamlı sözcüğü özellikle kuşak üzerinden daha fazla öne çıkmaktadır. Tabii halk arasında göbek kelimesinin de yine bazı dönemlerde ve durumlarda kullanıldığını söylemek mümkün.

 ‘’Bizim kuşağımız çok daha saygılıydı.’’

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 ‘’O üçüncü göbekten benim akrabam olur.’’

 Bu şekilde taşımış olduğu aynı anlam ile beraber her 3 kelime de cümle içerisinde kullanılabilir.

 

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