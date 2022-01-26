Neşet etmek ne demek, ne anlama gelir? Neşet etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Günümüzde neşet etmek kelimesi herkes tarafından kullanılabiliyor. Neşet etmek sözcüğünün doğru anlamları için TDK çok tercih ediliyor. TDK'ya göre neşet etmek, bir şeyden ileri gelmek ve doğmak anlamında kullanılıyor.

Neşet Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlamıyla ön plana çıkan kelimeler kişilerin ilgi gösterdiği bir konudur. Anlam bakımından zengin olan neşet etmek kelimesi de, kişilerin ilgisini çeken kelimeler arasındadır. Çok yaygın kullanılan kelimelerle karşılaşanlar sözlüklere bakarak anlam bilgilerini geliştiriyor. Neşet etmek sözcüğü de, doğmak ve kaynağını bir yerden almak anlamlarında kullanılıyor.

Neşet Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Günümüzde yazım yanlışları oldukça fazla yapılıyor. Yazım yanlışlarını en aza indirmek için doğru yazılışlarını öğrenmek gerekiyor. Neşet etmek kelimelerini bireylerin bitişik yazması gerekir.

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TDK Sözlük Anlamı

TDK sözlük anlamı öğrenilmek istenen sözcükler arasında neşet etmek sözcüğü de bulunuyor. Neşet etmek sözcüğünün anlam, bir şeyden ileri gelmektir. Doğmak anlamında da kullanılabilen bir kelimedir.