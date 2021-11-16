Nergis Çiçeği anlamı nedir? Nergis Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

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Latince adı "narcisissus" olan nergis, nergisgiller yani "amarylidaceae" familyasından soğanlı ve taç rengi beyaz, sarı renkte olan narin, hoş kokulu bir çiçektir.

Nergis Çiçeği Anlamı Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemlerinde bilhassa çiçeklere çok önem verilmiştir. Lale çiçeği Türklerle anılır olmuştur. Ebru sanatı, hat sanatı ve dokumalarda başta lale olmak üzere çiçek motifleri kullanılmıştır

Çiçeklerin her birinin anlamları olduğu epey zamandır söylenir ve eserlerde de yer alır. Daha XVI. yüzyılda çeşitli eserlerde çiçeklerin neyi simgelediği yazılı eserlere geçmiştir. Kısa süreli ömrü de olsa mis gibi kokusu ile baharın habercisi olan nergis çiçeği de "baharın müjdecisi" olarak anılır.

Nergis Çiçeği Neyi Simgeler ve İfade Eder?

Nergis çiçeği narin yapısına tezat biçimde soğanı zehirli olan bir bitkidir. Nergis çiçeği beyaz ve sarı renkte olur. Nergis çiçeği aynı zamanda alternatif tıpta kullanılır ve pek çok rahatsızlığa iyi geldiği söylenir.

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Doğrudan güneşte kalmaktan hoşlanmayan bu narin çiçek ilkbaharda mis gibi kokusu ile evlerde kesme çiçek olarak yerini alır. Fakat nergis çiçeği saksıda da yetiştirilebilir. Özellikle geniz tıkanıklığı olan kişiler nergis çiçeğini koklarlar çünkü geniz tıkanıklığının açılmasına yardımcı olma özelliği vardır.

Nergis çiçeği kesme çiçek olarak bahar mevsiminde pek talep görmektedir. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen nergis çiçeğinin anlamı ve simgeleri şöyledir:

Nergis çiçeği büyüleyici bir kokuya sahiptir. Nergis "güzelliği" simgeler.

Nergis çiçeği aynı zamanda "saygı, saygı duymayı" temsil eder.

Nergis çiçeği, gelin çiçeği olarak da tercih edilir ve "aşkı" simgeler.