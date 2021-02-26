Nereye Gitsen Okka Dört Yüz Dirhem atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Nereye Gitsen Okka Dört Yüz Dirhem Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Yer ve zaman değişse bile gerçek hiçbir zaman değişmez. Her daim bir gerçek vardır ve o gerçek farklı yüzyıllarda her zaman aynıdır. Bu etkili ve güzel anlama üzerinden nereye gitsen okka dört yüz dirhem gündelik hayatta da çok fazla kullanılır.

Nereye Gitsen Okka Dört Yüz Dirhem Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

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