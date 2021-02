Neren Ağrırsa Canın Orda atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri yıllardır meydana gelmiş deneyimler sonucu ortaya çıkmıştır. Çeşitli benzetmelerle ifade edilmek istenen kısa ve öz cümlelerle bizlere birer öğüt niteliğinde sözlerdir.

Neren Ağrırsa Canın Orda Atasözünün Anlamı

Sağlık en değerli hazinelerimizdendir. Vücudumuzun her parçası, her organı canımızın da bir parçasıdır. En çok can yakan yer o an için sağlığını kaybetmiş olan bölümümüzdür. Bir organımızın hastalanmış olması diğerinden daha az canımızı yakmaz. Nerede bir ağrı hissedersek canımız yanar. O gün başımız ağrıyorsa sanırız ki canımız o gün başımızdadır. Bize sağlığımızın vücudumuzun her parçası için önemli olduğunu, her organımızın canımızın bir parçası olduğunu anlatan bir atasözüdür.

Atasözünü Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Atasözünün anlaşılmasını daha iyi pekiştirebilmek için cümle içinde kullanımını incelemek gerekir. Sağlığımızın değerini anlatan atasözünü örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunu sizin için irdeledik.