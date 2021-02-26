Nerede Hareket Orada Bereket atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri günlük yaşamın birçok durumunu en iyi biçimde anlatma imkanı vermektedir. Özellikle akla gelebilecek birbirinden farklı olaylar konusunda, nerede hareket orada bereket gerekli durumları en iyi biçimde ifade etme fırsatı tanımaktadır.

Nerede Hareket Orada Bereket Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Genel olarak çoğunluk bir yere toplanmış ise mutlaka orada bereket vardır. Daha doğrusu mutlaka bireysel olarak karlı bir durum bulunur. Bu karlı durum ise nerede hareket orada bereket atasözüyle ifade edilir. Eğlence amaçlı hem de para veya pek çok farklı çıkar noktasında bu atasözü değerlendirilebilir.

Nerede Hareket Orada Bereket Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

En etkin atasözlerinden biri olarak öne çıkan nerede hareket orada bereket cümlesi, amaca uygun farklı alanlarda değerlendirilebilir.

‘’Bu yaz kesinlikle sahilleri inmemiz lazım. Biliyorsun ki nerede hareket orada bereket.’’