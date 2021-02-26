Nerede Birlik Orada Dirlik atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Nerede birlik orada dirlik atasözü gerçek anlamında kullanılabilen atasözlerimiz arasında yer alır. Nerede birlik orada dirlik atasözü bireylere ve toplumlara verilen bir nasihat gibidir.

Nerede Birlik Orada Dirlik Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Nerede birlik orada dirlik atasözü, bireyler arasında hoşgörü, anlaşma ve birlik olursa düzenin sağlanacağı anlamına gelir. Aralarında duygu ve düşünce birliği olan bireyler ve toplumlar sonuçta mutlu ve neşeli bir yaşayış elde ederek huzuru sağlarlar.

Nerede Birlik Orada Dirlik Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Toplumdaki bireylerin birbirlerine karşı anlayışlı olmaları millet açısından son derece önemli çünkü nerede birlik orada dirlik.