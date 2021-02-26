Nerde Hareket Orda Bereket atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu atasözü üzerindeki kelimeler ile doğrudan alakalı olan nerede hareket orada bereket cümlesi, gerekli yerde durumu anlatmak için ideal bir seçenek sunuyor. Bu güzel atasözünün anlamını öğrenerek farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

Nerde Hareket Orda Bereket Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Hareketin olduğu yerde genellikle bolluk olur. Çünkü insanlar herhangi bir bolluk ve bereket gördükleri zaman belli bir yere toplaşırlar. Yani insanlar nerede bir araya gelmiş ise mutlaka orada bolluk vardır.

Nerde Hareket Orda Bereket Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Nerede hareket orada bereket atasözünün cümle içinde amaca uygun farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Türkçedeki en yaygın atasözlerinden biri olmasının yanı sıra, tek başına da kullanılabilir.

‘’Bu sene alışveriş merkezleri çok yoğun olacak. Sonuçta nerede hareket orada bereket.’’

Bu şekilde ilgili anlamı ile beraber birçok farklı konu üzerinden değerlendirebilirsiniz.