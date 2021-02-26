Nerde Birlik Orda Dirlik atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Nerde birlik orda dirlik atasözü, insanların bir arada oldukları zaman daha güçlü ve daha güvende oldukları anlamına gelmektedir.

Nerde Birlik Orda Dirlik Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer belirli bir grup insanın arasında duygu birliği de düşünce birliği de varsa, bu insanlar bir araya gelebilir. Çünkü bu insanların bir arada olması daha güvenli ve daha huzurlu bir ortam anlamına gelmektedir. Eğer farklı gruplar arasında duygu ve düşünce farklılıkları olsa da, bu gruplar ya da insanlar ortak çıkarları uğruna bir araya gelerek daha güçlü olabilirler.

Nerde Birlik Orda Dirlik Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Tek başına olmamalı, nerde birlik orada dirlik demeli, bir araya gelmeli ve öyle yürümeli!