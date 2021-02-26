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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 22:54 | Son Güncelleme:

Nerde Birlik Orda Dirlik atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Nerde Birlik Orda Dirlik atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri içlerinde derin manalar barındıran, bir toplumun ahlaki normlarını yansıtan kısa ve özlü sözlerdir. Çoğu zaman öğüt ya da tavsiye içerirler. Bu atasözlerinden biri de nerde birlik orda dirlik atasözüdür. Peki, bu atasözünün anlamı nedir? Nerde birlikte orda dirlik atasözü cümle içinde nasıl kullanılabilir? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.

Nerde birlik orda dirlik atasözü, insanların bir arada oldukları zaman daha güçlü ve daha güvende oldukları anlamına gelmektedir.

 Nerde Birlik Orda Dirlik Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Eğer belirli bir grup insanın arasında duygu birliği de düşünce birliği de varsa, bu insanlar bir araya gelebilir. Çünkü bu insanların bir arada olması daha güvenli ve daha huzurlu bir ortam anlamına gelmektedir. Eğer farklı gruplar arasında duygu ve düşünce farklılıkları olsa da, bu gruplar ya da insanlar ortak çıkarları uğruna bir araya gelerek daha güçlü olabilirler.

 Nerde Birlik Orda Dirlik Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Tek başına olmamalı, nerde birlik orada dirlik demeli, bir araya gelmeli ve öyle yürümeli!

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