Neptün Gezegeni Nedir, Ne Renktir Ve Ne Zaman Keşfedildi? Neptün Gezegeninin Özellikleri Ve Dünyaya Uzaklığı Hakkında Bilgi

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Neptün gezegeni güneş sistemi içindeki gezegenler arasında dünyaya en uzak olanıdır. Neptün gezegeninin çevresinde 6 tane halkası bulunmaktadır.

Neptün Gezegeni Nedir?

Gezegen bir yıldızın yörüngesinde dolaşan gök cismi olarak ifade edilmektedir. Bu şekilde tanımlanan 8 adet gezegen bulunmaktadır. Neptün gezegeni de bunlardan bir tanesidir. Güneş sistemi içinde sadece 5 gezegen çıplak göz ile izlenebilmektedir.

Neptün gezegeni dünyaya en uzak olan gezegendir. Neptün gezegenini çıplak gözle görmek mümkün değildir. Gezegenlerin Antik Yunan’da farklı bir anlamı bulunmaktadır. Antik Yunanda bu gezegen ismini deniz tanrısından almıştır. Gezegenin sıcaklığı ise -214 derece olarak tespit edilmiştir. Neptün gezegeninin 14 tane uydusu bulunmaktadır. Atmosferinde buluna gazlar metan, helyum ve hidrojendir.

Neptün Güneş sistemi içinde yakınlık sıralamasında en son sırada yer almaktadır. Plüton gezegeni kategorisinden çıkarıldıktan sonra Neptün en son gezegen olarak yer almıştır. Neptün gezegeni çıplak gözle görülmemektedir. Bu gezegene ayak basılarak bir keşif yapılması geç olduğu için hakkında az şey bilinmektedir.

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Neptün Gezegeni Ne Renktir?

Neptün gezegeni mavi gezegen olarak ta bilinmektedir. Neptün gezegeni ismini mavi renginden dolayı Roma tarihinde deniz tanrısından almıştır. Yunan mitolojisine baktığımız zaman Poseidon olarak tanımlanmaktadır. Neptün Gezegeninin atmosferi %80 oranında hidrojen, oranında ise Helyumdan oluşur. Kırmızı ışığın metan tarafından absorbe edilmesi ile Neptün koyun ve canlı olmaktadır. Bu durum aynı zamanda Neptün’e mavi rengi vermektedir.

Neptün Ne Zaman Keşfedildi?

Neptün Gezegeni geç keşfedilmiş bir gezegendir. Gezegenin keşif tarihi 19 y.y da gerçekleşmiştir. Ama bu tarihten önce keşfedildiğine dair ipuçları bulunmaktadır. Galileo’nun 1613 yıllarında yaptığı çizimler Neptün’ün şu andaki konumunu işaret etmektedir. 1843 yılınsa ise John Adams bir gezegen keşfettiğini düşündü ama emin olmadığı için bunu duyurmadı.1846 yılında ise Urbain Le verrier ve Galle gezegeni ilan ettiler. Ama Adams’ın bu gezegenin keşfinde payı olduğu kabul edildi. Fakat keşifte en büyük pay La Verrier’ e aittir.

Neptün Gezegeninin Özellikleri

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Neptün gezegeninin termosferi 1000 C gibi belirtilmektedir. Neptün güneş sistemindeki iki buz gezegenden bir tanesi olarak belirtilmiştir. Neptün gezegeninin kütlesi %80 su, metan ve amonyak gibi buz yapısındaki maddelerden oluşmaktadır. Uranüs en soğuk gezegendir. Neptün ise onun ardından ikinci soğuk gezegendir. Neptün içyapı olarak ta Uranüs’e benzemektedir.

Neptün gezegeninin kütleri büyük çoğunlukla gazdan oluşmaktadır. Gezegenin bu yapısından dolayı yüzeyi sağlam değildir. Güneş sistemini en ağır gezegenler arasında yer alır. En ağır gezgen ise Jüpiter gezegenidir. Neptün gezegeninin keşfi Uranüs’ün gözlemlenmesi sırasında gerçekleşmiştir.

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Neptün Gezegeninin Dünyaya Uzaklığı Hakkında Bilgi

Gezegenlerin uzaklıklarından bahsederken bazı noktaları göz ardı etmemek gerekir. Gezegenler arasındaki mesafeler kesin veri olarak düşünülemez. Gezegenin güneş etrafındaki yörüngesinde olduğu sıradaki konuma göre bu mesafe değişmektedir. Bu nedenle mesafeler değişmektedir. Gezegenler eliptik adı verilen yörüngelere sahiptir. Yani tam ve düzgün bir daire değildirler. Bu durumda uzaklıklarda oynamalara neden olmaktadır.

Dünya ile gezegenler arasında farklar çok değişmektedir. Neptün gezegeninin dünya ile arasındaki mesafe 4.351.400.000 km olarak hesaplanmıştır. Ama bu durum açılara göre değişken olabilmektedir. 29,09 AB olarak belirtilir.