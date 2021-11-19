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Neolitik çağ ile Kalkolitik çağ arasındaki temel farklar nelerdir?

#Neolitik Çağ İle Kalkolitik Çağ Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?#Özellikler#Tarih
Neolitik çağ ile Kalkolitik çağ arasındaki temel farklar nelerdir

Tarih öncesi çağlara baktığımız zaman 5 ana başlık olduğu görülmektedir. Paleolitik çağ ile başlayan bu çağlar Maden çağları ile son bulmaktadır. Her çağın farklı özellikleri olduğu için çağlar arasında karşılaştırma yapmak mümkündür. Neolitik çağ ile Kalkolitik çağ arasındaki temel farklar nelerdir tüm detayları ile derledik.

 

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Tarih öncesi çağlar büyük bir ilgiye neden olmaktadır. Günümüzde herkes bu eski çağlarda neler olduğunu merak etmektedirler. En çok merak edilen çağlar Neolitik ve Kalkolitik çağlardır. Bu iki çağ arasında birçok temel fark bulunmaktadır.

Neolitik Çağ ile Kalkolitik Çağ Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

Paleolitik çağ ile başlayan dönemler Mezolitik çağ ile devam etmektedir. Daha sonra ise Neolitik ve Kalkolitik çağlar gelmektedir. Son olarak ise Maden çağlarının geldiği görülmektedir. İlkel bir hayatla yaşamaya başlayan insanlar zaman geçtikçe düzenli bir yaşama adım atmışlardır. Tabi bu değişim kolay olmamıştır.

Neolitik Çağ (MÖ 8000-MÖ 5500) Özellikleri

- İnsanlar üretici yaşama geçmeye başlamıştır.

- Yerleşik hayat başlamış, köyler ve kentler kurulmuş.

- Hayvan ve bitki türleri evcil hale getirilmiş.

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- İnanç sistemi ortaya çıkmış ve Ana Tanrıça Kybele inancı oluşmaya başlamış.

- Takas usulü ilk ticaret başlamış. İnsanlık için çok önemli bir gelişme olarak dikkat çekmektedir.

- İlk değirmen taşı yapılmış.

Kalkolitik Çağ (Taş-Bakır Çağı MÖ 5500-MÖ 3000) Özellikleri

- Hem tarih öncesi hemde yazılı tarih dönemlerini kapsamaktadır.

- Asur Ticaret Kolonileri sayesinde yazı öğretilmiş ve Anadolu topraklarında yazılı tarih devirleri başlamıştır.

- Ticaret gelişmiş, süsleme ve estetik duygusu ortaya çıkmış.

- Tarımsal üretim gelişerek artmış.

- Kybele inancı devam etmiş.

- Madenden küpe ve yüzük gibi ürünler yapılmış.

Görüldüğü üzere iki çağ arasında önemli farklar vardır. Neolitik çağda insanlar üretici yaşama geçmiş ancak tarımın gelişmesi Kalkolitik çağda olmuştur. Önemli bir fark ise Kalkolitik çağda estetik ve süsleme duygusunun ortaya çıkması olmuştur. İnanç sistemi ise Neolitik çağda henüz oluşmuşken Kalkolitik çağda iyice gelişmiştir. Ayrıca Kalkolitik çağda madenden yararlanılmaya başlanmıştır. Kalkolitik çağda yazılı devrin başlaması ise iki çağ arasındaki en belirgin farklardandır.

 

 

 

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